Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in sorumlu tutulduğu saldırıda ölen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için İran'ın başkenti Tahran'da bu sabah cenaze töreni düzenlendi.

Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törende cenaze namazını İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı. Törene İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katıldı. Katar'ın başkenti Doha'da yaşayan Haniye, Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da dün sabaha karşı öldürülmüştü.

Tahran Üniversitesinde Haniye posterleri, Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıyan binlerce kişinin katılımıyla yapılan törenin ardından Haniye'nin cenazesi Doha'ya götürülecek, burada ayrıca bir tören daha düzenlenecek.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağdan ikinci) İsmail Haniye'nin cenaze törenine katıldı. Fotoğraf: irna.ir

Haniye'nin ölümünün ardından İran'da üç gün yas ilan edilmişti.

Hamaney, sorumlulara "sert bir ceza" verecekleri tehdidinde bulunurken "İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit edilen Haniye'nin intikamını almak bizim görevimiz" demişti.

Ülke siyasetinde iki numarada yer alan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da "Siyonistler korkakça terörist saldırılarının sonuçlarını yakında görecek" diye konuşmuştu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise "Korkakça suikast yanıtsız kalmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Katar: Müzakereler riske girdi

Haniye'ye yönelik suikast, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hava saldırısıyla öldürmesinden saatler sonra gerçekleşti.

İsrail, Hizbullah komutanını öldürdüğünü doğrularken Tahran'daki saldırıyla ilgili şu ana dek yorum yapmayı reddetti.

Suikast sonrası diplomasi trafiği de sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturum gerçekleştirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tahran ve Beyrut saldırılarının "tehlikeli bir tırmanma" olduğu uyarısında bulunurken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da İranlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapan Katar'dan ise görüşmelerin riske girdiği açıklaması geldi. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sosyal medya hesbaından "Bir taraf, diğer tarafın müzakerecisini öldürdüğünde arabuluculuk nasıl başarılı olabilir" diye yazdı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaklaşık bin 200 İsraillinin öldürüldüğü 7 Ekim baskınından sonra Hamas'ı tamamen yok etme sözü vermişti. Filistinli sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail'in o tarihten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 39 bini geçti.

DW,AFP / MUK,CÖ

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