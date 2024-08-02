Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı

Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için, Katar'ın başkenti Doha'daki cenaze töreni ile eş zamanlı olarak Ayasofya Cami'inde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Minbere kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bizzat İsmail Haniye'nin adını zikrederek ettiği duada "Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır" dedi.

Erbaş minbere kılıçla çıktı

Ayasofya minberine bir kez daha kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Önceki gün zalimlerin kurmuş oldakları kahpece tuzak neticesinde şehit olan Filistin davasının unutulmaz önderlerinden İsmail Heniyye kardeşimizin ruhunu şad eyle Yarabbi, mekanını cennet eyle Yarabbi" diye dua etti.

Erbaş, şu ifadeleri de kullandı:

"Buradan Ayasofya minberinden, İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmed Han'ın bize emaneti, Akşemseddin hazretlerinin minberinden tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum ki, hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Zalimler her ne kadar kendilerini güçlü zannetseler de mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır."

Cenazesi Katar'da defnedildi

Haniye 31 Temmuz gecesi İran'da düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü. Cenazesi bugün Katar'da defnedildi.

Katar'ın başkenti Doha'da kılınan cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri katıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan radikal İslamcı Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'de bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

ANKA,DW / TY,ET

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