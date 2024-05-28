Hangi ilçelerde seçimler yenilenecek?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal kararı doğrultusunda arasında CHP'nin kazandığı Kayseri'nin Pınarbaşı ile DEM Parti'nin birinci sırada tamamladığı Şanlıurfa'nın Hilvan olmak üzere yedi ilçe ve belde belediyesinde yarın sandık kurulacak.

Ancak vefat, mazbata iptali gibi gerekçelerle boşalan bazı belediye meclis üyeliği ve muhtarlıkların da eklenmesiyle Türkiye genelinde sandık kurulacak adres sayısının 200'ü bulduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesini CHP, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesini İYİ Parti, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesini ise DEM'in adayları kazanmıştı. Yarın yapılacak seçim sonuçlarını, partilerin ve seçmenlerin sandıkta yapacağı "örtülü ittifakların" belirlemesi bekleniyor.

2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği ilçeler

31 Mart 2024'te yapılan ve CHP'nin birinci parti çıktığı yerel seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar sonucunda bazı yerlerde seçimler iptal edilmişti. YSK, iptal edilen ilçe ve beldelerdeki seçimlerin 2 Haziran 2024 Pazar Günü yapılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez'e bağlı Sağlık beldelerinde seçim yapılacak.

Seçimleri hangi partiler kazanmıştı?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimi CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82 oy alarak yüzde 33,30 oy oranıyla ilk sırada tamamladı. Yağan'ın MHP'li rakibi ise yüzde 31,18 oy oranıyla ikinci oldu. İki aday arasındaki oy farkı ise 324. DEVA Partisi'nin adayı Fazıl Demircioğlu burada yüzde 11,28 oy aldı. Ancak MHP'nin itirazı sonucunda YSK buradaki belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener Fotoğraf: Anka

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki belediye başkanlığını ise DEM Parti'nin adayı yüzde 33,20 oy oranıyla Serhan Paydaş kazandı. AKP'nin adayı Aslan Ali Bayık ise yüzde 30,72 oy oranında kaldı. İki aday arasında 521 oy farkı varken yüzde 18,77 oy alan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hanif Düzme üçüncü oldu. Ancak Hilvan'da bazı sandıklarda oy pusulalarının AKP'li adayın yakınları tarafından yakıldığı ortaya çıktı. Buna ilişkin arasında AKP seçim kurulu üyesinin bulunduğu yedi kişi tutuklandı, ardından AKP'nin itirazı üzerine seçimlerin iptaline karar verildi.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçimler, bir oy farkla sonuçlandı. İYİ Parti'nin adayı Hazim Turan 549, AKP'nin adayı 548, MHP'nin adayı ise 537 oy aldı. CHP'nin bu ilçede aldığı oy sayısı 24.

Sivas'ın Güneykaya beldesini MHP'nin adayı Hasan Erçoban, Tunceli'nin Akpazar belde belediyesini CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım kazandı. Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesini de DSP'nin adayı Hakan Karaman, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca'nın önünde 3 oy farkla önde bitirdi.

Aksaray'ın merkeze bağlı Sağlık Beldesi'ni ise MHP'nin adayı Aptullah Tosun, AKP'nin adayı Mehmet Yiğit karşısında bir oy farkla bitirdi.

Hangi partiler yarışacak?

2 Haziran'daki yenileme seçimlerine 31 Mart seçimlerine giren bütün partiler katılıyor.

Alınan bilgiye göre, partiler kendi adaylarıyla seçimde yarışacak. Ancak muhalefet parti seçmenlerinin o ilçe veya beldede seçimi önde bitiren adayı "örtülü" olarak destekleyeceği öğrenildi.

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