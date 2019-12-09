Handke Nobel'i protestolar eşliğinde aldı

İsveç Akademisi'nin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Lahey Savaş Suçları Mahkemesi'nin suçlu bulduğu eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'i destekleyen ifadelerde bulunan ve cenazesine katılan yazar Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü İsveç'te protestolar eşliğinde aldı.

İsveç'in başkenti Stockholm’de düzenlenen 2019 Nobel Ödülleri töreninde fizik, kimya, tıp, ekonomi ve edebiyat dallarındaki ödüller İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine verildi. Nobel Akademisi Handke'ye ödülü verirken onu "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en etkili yazarlardan biri" olarak tanımladı.

Ödül tartışma yarattı

Törene Handke'ye tepki olarak Türkiye, Bosna, Arnavutluk, Kosova, Afganistan, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan katılmama kararı almıştı. Bir akademi üyesi de ödülü boykot etti.

Handke Stockholm Konser Evi'nde ödül alırken, şehrin iki farklı noktasında toplanan yüzlerce kişi, Bosna soykırımını inkar eden ve eski Sırp lider Miloşeviç’e hayran olduğunu açıklayan Handke’nin ödül almasını protesto etti. Bina dışında da pankart açanlar oldu.

Slobodan Miloşeviç 2006'da Lahey'deki hücresinde ölü bulunmuştu

Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli Handke'nin almış olduğu ödülün kabul edilemez olduğunu, bu yüzden Kosova Cumhuriyeti'nin bu etkinliği protesto ederek katılmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Handke'ye verilmesini eleştirerek "Nobel kendisini tüketmiştir, Nobel siyasi, tamamıyla ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Böyle bir katili ödüllendirmek aslında zulüm ile ortak hareket etmektedir" demişti.

Reuters, DHA, AFP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe