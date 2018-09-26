Handelsblatt: Erdoğan'ın hataları yüzüne söylenmeli

Handelsblatt gazetesinin yorumunda Almanya hükümetinin tutarlı bir Türkiye politikası geliştirmesinin önemine işaret ediliyor:

"Erdoğan'ın Brüksel'in milyarlarına muhtaç olduğu herkesin malumudur. Bu durumda Berlin'in taviz talep etmesi normal karşılanmalıdır. Nihayetinde amaç Erdoğan'ı, genç ve dinamik nüfuslu, dünyaya açık ve Batı'ya dönük ülkesinin demokrat lideri olmaya teşvik etmek. Alman hükümeti istese de istemese de Erdoğan'a nasıl davranılacağına karar vermelidir. Konuşmak hiçbir zaman yanlış olmaz. Ancak sürekli baskı yaparak ona seçtiği hatalı yolun Avrupa'ya ama en çok da Türkiye'ye zarar verdiğini açıkça gösterme zamanı gelmiştir. Bunun için ziyafet vermeye gerek yoktur.”

Neue Osnabrücker Zeitung bozulan ikili ilişkilerin onarılmasının milyonlarca Türk'ün yaşadığı Almanya açısından özellikle önem taşıdığını vurguluyor:

"Uzun zamandır Almanya'ya, duyguları bu kadar ayağa kaldıran bir devlet ziyareti yapılmadı. Erdoğan'ın despotça politikaları karşısında duyguların şahlanması normaldir. Üstelik Almanya'da üç milyon Türk yaşıyor. Ankara'da olup bitenler Almanya'da da yankı buluyor. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'nın demokrasi, hukuk devleti ve hoşgörüyü benimseyen bütün Türklerin arkasında olduğunun gösterilmesi fevkalade önemlidir. Erdoğan'ı saygı göstererek karşılamak buna ters değildir. Ve o sebepten cami açılışında vatandaşlarına hitap etmesi de makbul karşılanmalıdır.”

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Türkiye'ye değil de Almanya'ya verilmesi Alman futbol camiasında sevinçle karşılandı. Die Welt gazetesi yorumunda UEFA'nın doğru karar aldığını belirtiyor:

"UEFA, Almanya'yı seçmekle önemli bir inanılırlık mesajı vermiş oldu. Kıta çapındaki turnuvanın Hamburg'dan Münih'e kadar olan statlarda oynanması, bir despot tarafından yönetilen Türkiye gibi bir ülkede düzenlenmesinden daha inandırıcıdır. 2018 ve 2022 dünya şampiyonalarını Rusya ve Katar'a verdiği için eleştirilere hedef olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FİFA'nın aksine Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, yoğun siyasi tartışmalardan kendini kurtarmıştır. Turnuvanın 4'e karşı 12 oyla Almanya'ya verilmiş olması da sarih bir işarettir. Oylama sonucu, Almanya ve sıkıntıdaki Alman Futbol Federasyonu açısından tam zamanında alınmıştır. Dünya Şampiyonası'ndaki utanç verici sonuç ve Mesut Özil ile ilgili tartışmalar sonrasında federasyon olumlu haberlerin hasretini çeker olmuştu.”

Stuttgarter Zeitung gazetesinin aynı konudaki yorumu ise özetle şöyle:

"UEFA üyeleri oylamadan önce değerlendirme raporunu dikkatle okumuş olmalılar. UEFA aynı zamanda turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeyle ilgili etik beklentilerinde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FİFA'dan daha iddialı olduğunu da gösterdi. Sonunda, Almanya'nın daha yüksek not aldığı adaylık başvurusu ve Türkiye'deki insan haklarının durumundan duyulan endişeler 4'e karşı 12 oyla galip geldi.”

DW,dpa,AFP/AG,DÇÜ

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