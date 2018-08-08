Handelsblatt: AB ABD'ye diş geçirecek durumda değil

Süddeutsche Zeitung gümrük tarifeleri anlaşmazlığının bedelini Güneydoğu Asya ülkelerinin ödemek zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor:

"Donald Trump ‘gümrük' kozunu oynayarak, fiyatların zaten sürekli dalgalandığı Çin borsalarını tepetaklak etmekle övünüyor ama verdiği daralma oranı borsa endeksinin yıl başından bu yana kaydettiği puan kaybını yansıtıyor. Oysa Trump Pandora'nın kutusunu Nisan'da açmıştı…. Asıl dikkat edilmesi gereken Çin parasının Nisan'dan bu yana Dolar karşısında yüzde 10 oranında değer kaybetmiş olmasıdır. Yuan'ın düşmesi Trump'ın zamlı gümrük tarifelerinin yarısını alıp götürdüğü gibi Çin'in zamlı gümrük uyguladığı Amerikan mallarını da pahalandırdı. Bunun kasıtlı bir manevra mı, yoksa piyasanın normal tepkisi mi olduğunu kestirmek güç. Yuan erimeye devam eder ve Çin Trump'ın iğnelemelerine aldırış etmez ise ne olur? En çok Çin'in komşuları zarar eder ve sosyal barış tehlikeye girebilir. Çin çoktan Moğolistan, Laos ve Kamboçya'nın en önemli ticari ortağı oldu. İşte asıl sorun burada yatıyor.”

İktisat gazetesi Handelsblatt'ın yorumunda Avrupa Birliği'nin Amerikan yaptırımları karşısındaki pasifliğini eleştiriyor:

"Avrupa'nın büyüklük iddiası ile Avrupa'nın aczi arasındaki fark hiç şimdiki kadar bariz olmamıştı. Avrupa dünya politikasının büyük aktörlerinden olduğunu sanıyor ama ABD'ye diş geçirecek durumda değil. Yeni İpek Yolu projesi Çin'in de çıkarlarını Avrupa'ya kabul ettirebildiğini gösteriyor. İşgücü verimliliğinde kriz ülkesi Yunanistan'ın bile gerisinde kalan Rusya da Avrupa'yı korkudan titretebiliyor. Avrupa büyük devlet statüsünü sadece büyük laf sallamada hak ediyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Almanya ile İspanya arasında varılan mülteci geri kabul anlaşmasına şu satırları ayırmış:

"Aslında konu sadece Dublin kurallarına işlerlik kazandırmak, geri kabul anlaşmalarıyla Avrupa'nın iltica politikası ilkelerini geçerli kılmak. Bu nedenle İtalya, İspanya ve Yunanistan iltica nedenli göçün Avrupa Birliği ülkeleri arasında adil şekilde paylaştırılmasında ısrar edecektir. Macaristan ve diğer ülkeler buna yanaşmadıklarından, ikili görüşmelerde Almanya'dan dış sınırı oluşturan ülkelerin yükünü hafifletmesi istenecektir. İspanya, İtalya ve Yunanistan'ı Dublin kurallarının yıkıntısı üzerinde kaderine terk etmek Birlik'in en büyük ülkesi olan ve yükün en büyük bölümünü çeken Almanya'nın çıkarına ters düşeceğinden, Berlin yönetiminin bu formülü benimsemesi zor olmayacaktır.”

Neue Osnabrücker Zeitung Almanya ile İspanya arasında varılan anlaşmanın Avrupa'nın göç sorununu çözmeye yetmeyeceğini yazıyor:

"İspanya ile varılan geri kabul anlaşması devede kulak kalır. Avrupa'daki dayanışma ruhunun tamamen buharlaşmadığını göstermesi bakımından ise anlaşma olumlu karşılanmalıdır. Almanya'dan bekledikleri karşılığa İçişleri Bakanı Seehofer'in onay vermeyeceği İtalya ve Yunanistan ile benzer anlaşmalara varılması kolay olmayacaktır. İspanya da artan göç baskısı nedeniyle Avrupalı ortaklarından daha fazla yardım bekliyor. Almanya Madrid yönetiminin ağırlık sahibi destekçisi olduğunu gösterdi.”

DW, dpa, AFP/AG, BK

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