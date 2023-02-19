Hanau’da ırkçı saldırının kurbanları anılıyor

Almanya’nın Hanau kentinde üç yıl önce düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları için anma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Kaminsky bütün vatandaşlara ırkçlık ve nefretle mücadele çağrısı yaptı.

Almanya'nın Hanau kentinde 2019 yılında ırkçı saldırgan Tobias R.'nin düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren dördü Türkiye kökenli dokuz kişi, saldırının üçüncü yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Hanau'daki törene İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hanau'nun bağlı olduğu Hessen Eyaleti'nin Başbakanı Boris Rhein, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, ölenlerin aileleri ve yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Kamisky konuşmasında vatandaşlara "tehlikeli zehir" olarak tanımladığı nefret, ırkçılık ve üstünlük fantazilerine karşı savunmaya geçme çağrısı yaptı ve "Bu nedenle bütün ırkçılara, bütün demokrasi karşıtlarına, sloganlarıyla ülkemizi zehirleyen herkese, Biz daha fazlayız! Ve sizin nefretinizden daha güçlüyüz diyoruz" diye konuştu.

Saldırıda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin'in kardeşi Çetin Gültekin ise, "Sözümüzü tuttuk. İsimleriniz unutulmadı. Tam tersine. İsimleriniz ırkçılığa karşı direnişi simgeliyor" dedi.

Hanau'daki ırkçı saldırının kurbanları için düzenlenen anma töreninden Fotoğraf: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Anma töreninin yanı sıra katılımcılar mezarlıkta da bir araya gelerek saldırılarda yaşamını yitirenlerin mezarlarına çiçekler bıraktı.

Irkçı saldırılar sonrasında kurulan 19 Şubat Hanau İnisiyatifi, Ferhat Ünvar Eğitim İnisiyatifi, gençlik dernekleri ve saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınları, öğleden sonra ırkçılık karşıtı bir protesto gösterisinde bir araya gelecek. 19 Şubat 2020'de saldırıların düzenlediği 21.30'dan itibarense şehir merkezi ve saldırıların düzenlendiği Kesselstadt'ta anma törenleri düzenlenecek.

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Ne olmuştu?

19 Şubat 2020'de 43 yaşındaki Tobias R. Hanau kentindeki iki kafeye silahlı saldırı düzenlemiş ve göçmen kökenli dokuz kişiyi öldürmüştü. Tobias R. saldırıdan sonra intihar etmiş ve birlikte yaşadığı annesini de öldürmüştü.

Almanya'da yetkili birimler saldırıyı "aşırı sağcı ve ırkçı motifli" olarak sınıflandırdı. Federal Başsavcılık ise Aralık 2021'de saldırıya ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

dpa, epf / HT,GY