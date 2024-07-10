Han Yunus'ta okul bombalandı: 29 ölü

İsrail, Gazze Şeridinde bir okulun girişini bombaladı. Saldırıda en az 29 kişi öldü.

İsrail ordusu Han Yunus'ta bir okulu bombaladı, bölgedeki sağlık yetkilileri en az 29 kişinin öldüğünü açıkladı. Filistin haber ajansı WAFA bina ve etrafındaki çadırlarda, bombardıman yüzünden daha önce evlerini terk ederek buraya sığınan sivillerin olduğunu aktardı.

İsrail, saldırıda hassas bombalar kullandıklarını ve hedefin Hamas savaşçıları olduğunu açıkladı. Sivil kayıplara dair raporların incelendiği belirtildi.

Ayrıca Bureyc mülteci kampına düzenlenen saldırıda da 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Saldırılara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekûn yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. Bu saldırılar, Netanyahu Hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir" denildi.

Savaşın başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 38 bini geçti, 88 binden fazlası da yaralandı.

Doha'da istihbarat başkanları toplantısı

Telefon aracılığıyla Reuters'a konuşan 7 çocuk annesi Um Tamer, "Gazze yerle bir oldu. Yedinci kez yer değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bunu daha fazla kaldıramam. Bu ölümler de aşağılanma da yetti artık" sözleriyle ateşkes beklentisini dile getirdi.

Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri ise devam ediyor. Dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile görüştü. Burns ve İsrail istihbarat ajansı MOSSAD'ın başkanı David Barnea temaslarını bugün Katar'ın başkenti Doha'da sürdürecek. Doha'daki istihbarat başkanları toplantısına ev sahibi Katar'ın yanı sıra Mısır heyeti de katılacak.

Öte yandan Hamas devam eden bombardımanın görüşmeleri baltalayabileceği uyarısında bulundu.

Reuters,dpa / MUK,HT

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