Hamburg Havalimanı rehine eylemi nedeniyle kapatıldı

Hamburg Havalimanı, bir erkeğin dört yaşındaki çocuğunun da içinde bulunduğu otomobille havalimanı kapısını kırarak aprona girmesi sonucu kapatıldı.

Hamburg Havalimanı silahlı bir kişinin eylemi yüzünden kapatıldı. Federal Polis Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre dün akşam saatlerinde 35 yaşındaki silahlı bir kişi, dört yaşındaki çocuğunun da içinde olduğu otomobille havalimanı kapısını kırarak aprona girdi. Havaya iki el ateş açarak, içinde yanıcı madde bulunan iki şişeyi otomobilden dışarıya fırlattı. Bunun üzerine havalimanı kapatılarak uçuşlar iptal edildi. Olay sırasında havalimanındaki uçaklarda bulunan yolcular tahliye edilerek yakındaki otellere yerleştirildi. Ayrıca havalimanındaki terminallerde bekleyen yolcuların da tahliye edildiği duyuruldu.

Hamburg Havalimanı rehine eylemi yüzünden dün akşamdan bu yana kapalı Fotoğraf: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Anne çocuğunun kaçırıldığı ihbarında bulundu

Eylemin anne-baba arasındaki velayet tartışmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Polisin verdiği bilgiye göre bu eylemden hemen önce sürücünün eşi polise çocuğunun babası tarafından kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Hamburg polisi X platformu hesabından yaptığı açıklamada, eylemin sürdüğünü belirterek, "Emniyetten müzakere grubunun eylemci ile bağlantısının sürdüğünü, durumda bir değişiklik olmadığı" duyurdu.

Havalimanında özel polis birliklerinin yanı sıra psikologların da görevlendirildiği açıklandı. Eylemci ile müzakere grubunun "Türkçe konuştuğu" belirtildi.

Hamburg Havalimanı'ndan verilen bilgiye göre bugün yapılması planlanan uçuşların bir sonraki açıklamaya kadar duruldurulduğu bildirildi. Şu ana dek 61 uçuş iptal edildi. Polis, havalimanına giden yolları da güvenlik nedeniyle kapattı.

Hamburg Havalimanı Ekim ayında da İran'a gidecek bir uçağa yapılan saldırı tehdidi nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı.

AFP,rtr,dpa / HT,ET

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