 Hambach′ta 14 çevreci gözaltına alındı | ALMANYA | DW | 17.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Hambach'ta 14 çevreci gözaltına alındı

Hambach Ormanı'nda linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesine engel olmaya çalışan çevrecilerden 14'ü gözaltına alındı. Operasyonun bugün de sürmesi bekleniyor.

Baumhausräumung im Hambacher Forst (picture alliance/dpa/J. Bauch)

Linyit kömürü yataklarının bulunduğu Almanya'nın Aachen kenti yakınlarındaki Hambach ormanını ağaç kesimini önlemek için işgal edenleri tahliye operasyonu sürüyor. Polis sabah saatlerinden itibaren ağaç tepelerinde ev kuranları ormandan çıkarmak için yeniden çalışma başlattı. Pazar günkü olaylı gösterilerin ardından gecenin sakin geçtiği açıklandı. Bir polis sözcüsü Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, "Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.

Pazar günü ormanın korunmasını isteyen ve kömür santrallerinin kapatılmasını talep eden binlerce göstericinin katıldığı protesto eylemleri sırasında 200 kadar eylemcinin ormana girmeye çalışması üzerinde polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Baumhausräumung im Hambacher Forst (picture alliance/dpa/J. Bauch)

12 bin yıllık orman kısmen yok olacak

Tahliye işlemlerinin başlatıldığı günden bu yana ağaç tepelerindeki 50 evden 28'inin boşaltıldığı ve 19 evin söküldüğü açıklandı. Üçü polis olmak üzere 8 kişinin yaralandığı olaylar sırasında 14 gösterici göz altına alındı.

Ormanın sahibi enerji şirketi RWE kömür çıkarmak üzere Hambach ormanındaki ağaçların bir bölümünü kestirecek. Orman kömür enerjisi ve ona bağlı hava kirliliğine gösterilen direnişin sembolü haline gelmişti.

Video izle 01:13
Şimdi canlı
01:13 dk

Hambach: Ağaçlardaki çevrecilere polis müdahalesi

DW,dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Hambach’taki çevrecilere operasyon sürüyor

Hambach Ormanı’nda linyit kömür ocağının genişletilmesi nedeniyle ağaç kesilmesini engellemeye çalışan çevrecilerden 34'ü gözaltına alındı. Pazar sabahı itibarıyla 24 çevrecinin hâlâ gözaltında olduğu belirtildi. (16.09.2018)  

Kömüre direnişin sembolü Hambach'da protestoculara operasyon

Avrupa’nın en büyük kömür ocağını genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda eylemcilerin ağaçlara kurdukları evler tahliye edilmeye başlandı. (13.09.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Hambach: Ağaçlardaki çevrecilere polis müdahalesi  

Benzer içerik

Hambacher Forst Räumungsaktion Polizei Aktivisten Baumhaus

Hambach’taki çevrecilere operasyon sürüyor 16.09.2018

Hambach Ormanı’nda linyit kömür ocağının genişletilmesi nedeniyle ağaç kesilmesini engellemeye çalışan çevrecilerden 34'ü gözaltına alındı. Pazar sabahı itibarıyla 24 çevrecinin hâlâ gözaltında olduğu belirtildi.

Deutschland Räumung Hambacher Forst bei Düren

Kömüre direnişin sembolü Hambach'da protestoculara operasyon 13.09.2018

Avrupa’nın en büyük kömür ocağını genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda eylemcilerin ağaçlara kurdukları evler tahliye edilmeye başlandı.

Hambach: Ağaçlardaki çevrecilere polis müdahalesi 13.09.2018

Avrupa'nın en çok karbondiyoksit yayan, Alman enerji devi RWE'ye ait linyit madenini genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı'ndaki çevreciler, polis tarafından çıkarılmaya başlandı. Aktivistler yüzde 90'nı yok edilen ormandan geriye kalan kısmı korumak için 5 yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Baumhausräumung im Hambacher Forst (picture alliance/dpa/J. Bauch)

Hambach'ta 14 çevreci gözaltına alındı

Hambach Ormanı'nda linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesine engel olmaya çalışan çevrecilerden 14'ü gözaltına alındı. Operasyonun bugün de sürmesi bekleniyor. 

FOTO-GALERİ

default

Avrupa’nın en güzel saatleri

Kol saati ve akıllı telefon çağında artık kamuya açık alanlardaki saatlerin bir önemi kalmadı. Ancak birçoğu hala ayakta ve güzelliğini koruyor. İşte Avrupa’nın en güzel saatleri. 