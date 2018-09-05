Hambach Ormanı'ndaki kampa polis müdahalesi

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki 12 bin yaşındaki Hambach Ormanı'nı korumak için ağaçlarda yaşayan aktivistlerin kampına polis Çarşamba günü müdahale etti. Almanya'nın enerji devi RWE'ye ait olan Hambach linyit madeninin genişletilmesine yönelik planlar aktivistler tarafından protesto ediliyordu.

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Polis tarafından yapılan açıklamada ormanda arazi temizleme çalışması yapmaya başlayacak olan enerji şirketi RWE'nin çalışanlarını korumaya çalıştıkları belirtildi. Kamp alanına düzenlenen baskında iki aktivist göz altına alınırken kampta bulunan çeşitli aletlere de el konuldu. Enerji şirketi RWE tarafından işletilen Hambach linyit madeninin önümüzdeki ay genişletilmesi planlanıyor.

Hambach Ormanı'nın yukarıdan görüntüsü

Alman Çevre ve Doğa Koruma Birliği'nin verilerine göre 12 bin yaşında olduğu tahmin edilen Hambach Ormanı, Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi nedeniyle gitgide küçülüyor.

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Ormanda bulunan ağaçların yüzde 90'ı linyit madeni çıkarma faliyetleri nedeniyle kesildi. Kalan yüzde 10'luk kısmı kesilmekten kurmak isteyen aktivistler ise beş yıldır ağaçlara kurdukları çadırlarda yaşıyor.

Ağaçların kesilmesini protesto eden aktivistler ağaç evlerde yaşıyor

dpa/AFP,MY/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe