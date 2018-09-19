 Hambach Ormanı’nda tahliye tamamlandı | ALMANYA | DW | 02.10.2018

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ALMANYA

Hambach Ormanı’nda tahliye tamamlandı

Kömür enerjisine karşı direnişin sembolü hâline gelen Hambach Ormanı’nda son ağaç evdeki aktivistler de tahliye edildi. Ormanın yok edilmesine engel olmaya çalışan aktivistler, yıllardır ağaçlarda yaşıyordu.

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Avrupa’nın en büyük linyit ocağını genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda, geri kalan ağaçların kesilmesini protesto eden aktivistlerin bulunduğu son ağaç evin de tahliye edildiği bildirildi. Alman enerji devi RWE şirketinin, ormandan geri kalan bölümün de kesilmesi için harekete geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Ormanın etrafına hendek kazılacak

RWE şirketi sözcüsü, aktivistlerin bölgeye tekrar girmesine engel olunması için Aachen kenti yakınlarındaki ormanın etrafına hendek kazılacağını, alanın halat ve olay yeri şeridi ile de çevrileceğini açıkladı. Çalışmaların başladığını bildiren sözcü, “İnsanların tekrar alana girerek ormanı işgal etmelerine müsamaha etmeyeceğiz” dedi ve RWE'nin önlemleri polisin desteğiyle hayata geçireceğini duyurdu. Ancak ağaçların kesilmesine tam olarak ne zaman başlanacağına dair soruları yanıtsız bıraktı. Yaklaşık 100 hektarlık ormanın bulunduğu arazinin sahibi olan RWE, linyit ocağını genişletmek için ağaçların kesilebilmesine dair gerekli izinleri de almış durumda.

Deutschland Räumung Hambacher Forst

Beş yıl ağaç evlerde yaşadılar

Aslında iklimin korunması ve kömür santrallerinin kapatılması için başlatılan kampanyanın sembolleştiği yer olarak tanınan Hambach Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine 1 Ekim tarihinde başlanması öngörülüyordu. Ancak ormanın ortadan kaldırılmasının hukuki olup olmadığı yönünde Münster Yüksek İdare Mahkemesi’nden çıkması gereken bir karar nedeniyle, şirket 14 Ekim'e kadar bekleyeceğini taahhüt etti.

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Ormanı kurtarmak için ağaçlarda yaşıyorlar

Ağaçların kesilmesine karşı ciddi bir direniş var. 12 bin yıllık ormanın şu ana kadar yüzde 90’ı yok edildi. Çevreciler ise geri kalan yüzde 10’luk kısmı kurtarmak için beş yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması hâlinde kesilmeleri yasak.

Kuzey Ren-Vestfalya İmar Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle Hambach Ormanı’nda bulunan yaklaşık 80 ağaç evin yıkılmasını tebliğ etmişti. Polis desteğiyle yapılan tahliye operasyonları, yoğun protestolar eşliğinde yaklaşık üç hafta sürmüştü.

Deutschland Hambacher Forst Proteste

Kesimden önce Kömür Komisyonu'nun beklenmesi isteniyor

Yeşiller Partisi'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet örgütü Pazar günü kömür ocağının bitişiğinde bir parti kongresi düzenleyecek, Cumartesi günü ise bölgedeki protesto eylemlerine binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Tagebau Hambach und Hambacher Forst

Yeşiller Partisi Eyalet Meclis Grubu'nun gelecek haftaki parlamento oturumlarında ele alınmak üzere bir önerge vererek eyalet hükümetinden RWE üzerinde etkisini kullanmasını ve Hambach Ormanı tamamen kesilmeden Federal Hükümet’in kurduğu Kömür Komisyonu’nun çalışmalarını tamamlanmasının beklenmesini talep ediyor. Kömür Komisyonu'nun, Saksonya-Anhalt, Saksonya, Brandenburg ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki kömür madenlerinin bulunduğu bölgelerde, ocakların kapatılmasıyla ortadan kalkacak istihdam imkânlarının nasıl tekrar sağlanabileceğine dair yıl sonuna kadar bir plan sunması hedefleniyor. Bu plan ile ayrıca Almanya'da elektrik üretiminde kömür kullanımına ne zaman son verileceğine dair bir tarih sunulması öngörülüyor.

dpa/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Hambach: Ağaçlardaki çevrecilere polis müdahalesi  

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