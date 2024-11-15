Hamas'tan Trump'a çağrı: Ateşkese hazırız

Hamas, ABD'de göreve gelecek Trump yönetimini savaşın bitmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı, ateşkese hazır olduğunu bildirdi.

Hamas'ın önde gelen yetkililerinden Basim Naim, ABD'de Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a Gazze'de savaşı sona erdirmek için İsrail'e baskı uygulaması çağrısı yaparak kendilerinin ateşkese hazır olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Naim, "ABD yönetimini ve Trump'ı, saldırganlığı sona erdirmek için İsrail hükümetine baskı yapmaya çağırıyoruz" dedi. Naim, açıklamasında "Hamas, nihai ateşkes, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmesi, esir takasına yönelik ciddi bir anlaşma, Gazze'ye insanî yardımın girişi ve yeniden imar ile sonuçlanacak tekliflere açık olduğunu aracılara bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

Naim'in sıraladığı koşullar, daha önceki ateşkes çabalarında da Hamas'ın talepleri arasında yer almış, ancak İsrail'in anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

5 Kasım'daki seçimlerde Başkanlık görevine seçilen ve Ocak ayında yemin ederek görevine başlayacak olan Trump, seçim kampanyası döneminde Ortadoğu'ya barış getirme vaadinde bulunmuş, ancak daha İsrail yanlısı bir çizgi izleyeceklerinin de sinyalini vermişti.

Naim'in açıklaması, Katar'ın Cumartesi günü arabuluculuk rolünü askıya aldığını bildirmesinin ardından geldi. 2012 yılından bu yana Hamas siyasi liderliğine ev sahipliği yapan Katar, ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen görüşmelerde kilit arabulucu rolündeydi.

AFP/BK,TY

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