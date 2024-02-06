Hamas'tan ateşkes teklifine olumlu yanıt

İsrail ile Hamas arasında ateşkes için taraflara iletilen taslağa Hamas'tan olumlu yanıt geldiği açıklandı. Ateşkes için Mısır ile birlikte arabuluculuk yürüten Katar'ın Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Hamas'ın ateşkes anlaşması ile ilgili olumlu bir yaklaşım sergilediğini açıkladı.

Bölgeyi ziyareti kapsamında Katar'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Al Sani, "Hamas'tan rehinelerle ilgili anlaşmanın genel çerçevesi ile ilgili bir yanıt aldık. Bu yanıt bazı yorumlar da içeriyor ama genel olarak olumlu bir yanıt" diye konuştu.

Blinken: İsrail ile istişare edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da basın toplantısında, Gazze'deki çatışmalara ara verilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin çerçeve anlaşmaya Hamas'ın verdiği yanıtı incelediklerini açıkladı.

Çarşamba günü İsrail’de gerçekleştireceği temaslarda Hamas'ın yanıtını İsrailli yetkililerle görüşeceğini ifade eden Blinken, "Bir anlaşmaya varmak için elimizden geldiğince sıkı çalışacağız" dedi.

Hamas'tan açıklama

Hamas da yaptığı açıklamada, ateşkes ve esir takası teklifine dair “çerçeve anlaşmaya” yanıtını Mısır ve Katar’a ilettiğini duyurdu. Açıklamada, anlaşmanın "Filistin halkına yönelik saldırganlığın sona erdirilmesi, yardımlar ve barınmanın güvence altına alınması, yeniden imar, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın sona erdirilmesi ve tutukluların takası sürecinin tamamlanmasını" hedeflediği kaydedildi.

İsrail ordusu: Gazze'de 31 rehine öldü

Öte yandan İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas'ın Gazze Şeridi'ne kaçırdığı rehinelerden 31'inin öldüğünü açıkladı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagar, “31 aileye esir alınan sevdiklerinin artık hayatta olmadığını ve ölü olarak kayıtlara geçirdiğimizi bildirdik” açıklamasını yaptı. Rehinelerin bir kısmının İsrail ordusunun operasyonları sırasında hayatını kaybettiği biliniyor.

AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarına gerçekleştirdiği saldırılarda İsrail verilerine göre yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi Hamas tarafından kaçırılarak Gazze Şeridi'ne götürülmüştü. Serbest bırakılanlar ve hayatını kaybedenler dışında Hamas'ın elinde halen 130 kadar rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 27 bin 585 kişi hayatını kaybetti.

Reuters, AFP, EÇ, BK

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