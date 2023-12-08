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"Hamaslı Filistin" planına İsrail'den sert tepki

8 Aralık 2023

Filistin Yönetimi Başbakanı'nın savaş sonrası düzen konusunda ABD ile görüştüklerini ve yeni yönetimde Hamas'ın da yer alabileceğini açıklamasına İsrail'den sert tepki geldi.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin NetanyahuFotoğraf: Abir Sultan via REUTERS

Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından bölgenin yönetimi ve bir Filistin devleti kurulma süreciyle ilgili ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıkları kamuoyuna yansırken Filistin yönetiminden dikkat çekici bir açıklama geldi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da kısmi özerkliği bulunan Filistin Özerk Yönetiminin Başbakanı Muhammed Iştiyye, savaş sonrası Gazze'nin yönetimi konusunda ABD'li yetkililerle görüşmeler yürüttüklerini belirterek yeni yönetime Hamas'ın da küçük ortak olarak katılabileceği sinyalini verdi.

Bloomberg News'a konuşan Iştiyye, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetimi altında küçük ortak olarak, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü kapsayan yeni bir Filistin devletinin kuruluşuna katkı sağlamanın Hamas açısından tercih edilir bir sonuç olacağını belirtti.

İsrail'in Hamas'ı tamamen yenme hedefinin gerçekçi olmadığını ifade eden Iştiyye, "Hamas bir anlaşmaya yanaşır ve FKÖ'nün siyasi platformunu kabul ederse o zaman görüşmeler için alan açılır. Filistinliler bölünmemeli" diye konuştu.

Başbakan Iştiyye, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile.
Başbakan Iştiyye, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile.Fotoğraf: Thaer Ganaim/APA Images via ZUMA Wire/dpa/picture alliance

Netanyahu: Hamas'ı yok edeceğiz

Iştiyye'nin sözleri sonrasında bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise "Bu öneriyi yapanın Filistin Yönetimi olması gerçeği, izlediğim politikanın doğruluğunu ortaya koyuyor: Filistin Yönetimi çözüm olamaz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "Hamas olmayacak, onu yok edeceğiz" dedi.

İsrail, savaş sonrasında Gazze'de kendi kontrolünde bir geçiş dönemi olmasını savunuyor. Gazze'de bir tampon bölge oluşturulması ve güvenliğin İsrail askerlerince sağlanması da İsrail'in kamuoyuna yansıyan planları arasında.

ABD ise yaptığı çeşitli açıklamalarda Gazze'de yeni bir işgal istemediğini, tampon bölge fikrine karşı olduğunu ve bölgenin geleceğine Filistinlilerin kendilerinin karar vermeleri gerektiği vurgusu yapmıştı. ABD, savaş sonrası bölgede kurulacak düzenle ilgili Filistin Yönetiminin muhatap alınması gerektiğini de çeşitli vesilelerle dile getirmişti. İsrailli yetkililer ise Filistin Yönetimine güvenmediklerini vurguluyor.

DW,rtr/BK,EC

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