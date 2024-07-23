Hamas ve Fetih Çin'de ortaklık anlaşması yaptı

Gazze'yi kontrol eden Hamas ile Batı Şerida'daki el Fetih 18 yıllık ayrılığı sonlandırmakta uzlaştı. Taraflar Pekin'de ulusal birlik anlaşması yaptı.

Hamas, el Fetih dahil Filistinli diğer organizasyonlarla "ulusal birlik" anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Anlaşma Çin'in ev sahipliğinde, başkent Pekin'de imzalandı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi "Pekin Deklarasyonu"na imza atan tarafların savaş sonrasında Filistin'de "geçici ulusal mutabakat hükümeti" kuracaklarını söyledi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Abu Marzuk, el Fetih temsilcisi Mahmud el Aloul ve diğer 12 grubun temsilcilerini Pekin'de buluşturan Wang, "Uzlaşma Filistin fraksiyonlarının iç meselesi olmakla birlikte aynı zamanda uluslararası toplumun desteğini gerektiriyor" dedi. Çin'in Ortadoğu'nun istikrarı için yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunu ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Fotoğraf: Maxim Shemetov/REUTERS

Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınıyla tetiklenen savaşta dokuz ay geride kalırken İsrail saldırıları sonucu çoğu sivil 39 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Wang Filistin'de "kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes" çağrısında bulundu, ayrıca Filistin'in kendi kendini yönetmesine ve egemen bir devlet olarak tanınmasına desteğini açıkladı.

Çin el Fetih ve Hamas temsilcilerini Nisan ayında da ağırlamış, Haziran için planlanan toplantı ise ertelenmişti. İki grup arasındaki yoğun rekabet daha önce kalıcı bir uzlaşıya varmalarını engellemişti.

El Fetih ve Hamas neden rakip?

Hamas 2006 yılındaki seçimlerden birinci çıkmış, seçimleri izleyen dönemde Fetih hareketiyle başlayan anlaşmazlık silahlı çatışmaya dönmüştü. Hamas ertesi yıl el Fetih savaşçılarını Gazze'den çıkararak bölgenin tek hakimi oldu, o tarihten beri bir seçim de yapılmadı.

Diğer adı Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi olan El Fetih partisinin başında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bulunuyor. ABD savaş sonrasında Gazze yönetiminin halihazırda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını kontrol eden Abbas yönetimine verilmesini destekliyor.

Öte yandan İsrail hem Fetih hem Hamas'ın Gazze'deki varlığına itiraz ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda "Hamas'ı yok etmeden savaşı bitirmeyeceklerini" söylemiş, Abbas yönetiminin Gazze'ye dönmesine de karşı çıkmıştı.

AFP,AP / MUK,TY

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