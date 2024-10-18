Hamas Sinvar'ın ölümünü teyit etti

Hamas, liderleri Yahya Sinvar'ın öldüğünü teyit etti. Örgüt yönetiminden yapılan açıklamada "İsrail çekilene kadar rehineleri bırakmayacağız" denildi.

Hamas, örgütün lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'de öldürüldüğünü teyit etti.

Örgüt adına açıklamayı ateşkes görüşmelerine başmüzakereci sıfatıyla katılan Halil el Hayye yaptı. El Hayye açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye saldırıları durmadıkça ve İsrail askeri Gazze'den tamamen çekilmedikte rehinelerin evlerine dönemeyeceğini vurguladı. Yayınladığı video mesajda el Hayye, rehinelerin salıverilmesi için ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını da şart koştu.

İsrail ordusuna göre Gazze'de hâlâ 101 rehine bulunuyor ancak kaçının hayatta olduğu bilinmiyor.

Katar'da yaşayan Halil el Hayye, Sinvar'ın ölümünün ardından yine Katar'da ikamet eden Halid Meşal'le birlikte örgütün yeni bir numarası olmaya aday isimlerden.

ABD'nin "ateşkes müzakereleri önündeki en büyük engel" dediği Sinvar'ın ardından rehinelerin dönüşü ve çatışmaların durması için bir "fırsat penceresi açıldığı" yorumları yapılıyordu.

Sinvar'ın ölümünün ardından örgütten yapılan ilk açıklamada, "Halk tarafından yönetilen, özgürlük ve onurlu yaşam arayan Hamas bir bağımsızlık hareketidir ve ortadan kaldırılamaz" denilmiş, İran ve Hizbullah'tan da "direnişe devam" mesajları gelmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre dün Gazze'de İsrail askeri ve Sinvar "tesadüfen" karşı karşıya gelmiş, çatışmada öldürülen kişinin Hamas liderine benzediği şüphesiyle kimlik tespiti için işlem yapılmıştı. Sinvar'ın cansız bedeni İsrail askerleri tarafından bulunduğu yerden alınarak bilinmeyen bir noktaya götürüldü.

AFP,Reuters,DW / MUK,BK

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