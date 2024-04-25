Hamas silah bırakma koşulunu açıkladı

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Siyasi Büro üyesi Halid Hayya, 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması karşılığında silah bırakarak siyasi bir partiye dönüşmeye ve beş yıl ya da daha uzun süreliğine bir ateşkese hazır olduklarını açıkladı.

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden Hayya, Filistinli rakip grup El Fetih'in yönetimindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) katılmak ve Gazze ve Batı Şeria'da bir ulusal birlik hükümeti kurmak istediklerini kaydetti.

İstanbul'da Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Hamas üst düzey yetkilisi, "İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul edeceklerini" kaydetti. Bunun gerçekleşmesi durumunda Hamas'ın silahlı kanadının lağvedileceğini belirten el Hayya, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Halid Hayya Fotoğraf: Khalil Hamra/AP Photo/picture alliance

Netanyahu Filistin devletine karşı

Bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla Ortadoğu'da iki devletli çözümü reddeden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ise bu senaryoya sıcak bakması beklenmiyor. Filistinliler, İsrail'in 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda ele geçirdiği topraklar üzerinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmayı hedefliyor. İki devletli çözüm, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından da destekleniyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınan ve görüşmelerde muhatap alınan Filistin Özerk Yönetim Konseyi de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü içeren bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını hedefliyor. Özerk Yönetim'in merkezi Batı Şeria'daki Ramallah'ta bulunuyor.

"İstanbul'da kalıcı değiliz" mesajı

Hayya'nın açıklamaları, Katar merkezli arabuluculuk çabalarının tıkandığı bir döneme ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cumartesi günü İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasına denk geldi. El Hayya'nın silah bırakma konusunu gündeme getirmesi, resmi olarak İsrail'i yok etme hedefi güden örgüt açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Hamas, zaman zaman İsrail'in sınırlarıyla ilgili ılımlı söylemlerde bulunsa da resmi olarak "nehirden denize Filistin'in tam kurtuluşu" hedefini izliyor. "Nehirden denize" sloganı, Ürdün Nehri (Şeria) ile Akdeniz arasındaki bölgeyi kapsıyor ve İsrail topraklarını da içeriyor.

Müzakerelerde aylardır süren tıkanıklığın ardından Katar arabulucu rolünü yeniden gözden geçireceğini açıklamış, Hamas'ın üst düzey siyasi yöneticilerinin çoğu Katar'dan ayrılarak İstanbul'a geçmişti. Kendisi de İstanbul'da bulunan Hayya, Hamas'ın siyasi bürosunun kalıcı olarak taşınması için hazırlık yapıldığı iddialarını reddederek Katar'ın müzakerelerde arabulucu rolünü sürdürmesini istediklerini söyledi.

7 Ekim açıklaması: Hedefimize ulaştık

Hamas'ın İsrail topraklarına 7 Ekim'de düzenlediği ve çoğu sivil bin 200'e yakın kişinin öldüğü saldırılarla ilgili de konuşan Hayya, İsrail'in misilleme saldırılarında Gazze'nin ve sivil halkın karşılaştığı yıkıma rağmen 7 Ekim saldırılarından pişmanlık duymadıklarını söyledi.

Hamas militanlarının saldırılarda sivilleri hedef aldığını inkâr eden Hayya, "Operasyonun amacına ulaştığını ve Filistin davasını yeniden dünya kamuoyunun odağına yerleştirdiğini" kaydetti.

AP / BK,ET

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