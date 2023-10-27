Hamas: Rehinelerin yerini tespit için zamana ihtiyacımız var

Hamas'ın ateşkes sağlanmadan elindeki rehineleri serbest bırakmayacağı bildirildi. Rusya'nın Kommersant gazetesi, Moskova'yı ziyaret eden Hamas heyetinde yer alan Ebu Hamid isimli kişinin sözlerine yer verdi. Gazetede yer alan haberde Ebu Hamid, ateşkes sağlanmadan Hamas'ın rehinelerin bırakamayacağı, ayrıca farklı Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerlerinin tespitinin zaman alacağını söyledi. Hamas üyesi, "Onlarca insanı kaçırdılar, çoğu sivil. Gazze Şeridi'nde nerede olduklarını bulmak ve serbest bırakmak için zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ebu Hamid bunun için de serinkanlı bir ortam gerektiğini belirterek ateşkese vurgu yaptı. Hamas'ın silahlı kanadı Perşembe günkü açıklamasında İsrail bombardımanı yüzünden 50 rehinenin öldüğünü öne sürmüştü.

İsrail, Kremlin yönetiminden Rusya'da bulunan Hamas heyetini sınır dışı etmesini istedi; Hamaslıların Moskova'ya davet edilmesini "acınası durum" olarak tanımladı.

Hamas dahil Ortadoğu'daki tüm taraflarla bağlantısını koruyan Rusya, mevcut çatışma ortamından ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanarak barış görüşmelerinin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail kara birliklerinden Gazze'ye "hedefli baskın"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava gücüyle desteklenen kara birliklerinin Perşembe gecesi Gazze'ye "hedefli baskın" düzenlediği bildirildi. Operasyonda anti tank mevzileri ile bazı komuta merkezlerinin vurulduğu, birliklerin görev sonunda İsrail sınırlarına döndüğü ifade edildi.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan çatışmaların üzerinden 3 haftadan fazla zaman geçti. ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın düzenlediği saldırılarda İsrail tarafında 1400 civarında kişi ölürken 200'den fazla kişi de rehin alınmıştı. İsrail o günden beri Hamas'ın kontrolünde olan Gazze Şeridi'nin aralıksız bombalıyor. Gazze'deki sağlık bakanlığı yetkililerine göreİsrail'in saldırılarında 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre İsrail'in saldırıları nedeniyle 1,4 milyon insan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine göç etti.

Reuters / GY, EC