Hamas rehinelerden bir kısmını serbest bırakacağını açıkladı

Hamas, 7 Ekim'den beri elinde tuttuğu rehinelerden bir kısmını serbest bırakacağını açıkladı. İsrail kaynaklarına göre Hamas 240 kadar kişiyi kaçırarak rehin aldı.

Hamas'ın silahlı kanadından Salı günü yapılan açıklamada yabancı rehinelerin bir kısmının önümüzdeki günlerde serbest bırakılacağı belirtildi.

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, katıldığı bir televizyon yayınında "Aracılara önümüzdeki birkaç gün içinde belirli sayıda yabancıyı serbest bırakacağımızı bildirdik" açıklamasını yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği terör saldırıları sırasında kaçırdığı 240 kadar rehineyi Gazze'de tuttuğu düşünülüyor.

Şimdiye kadar dördü dolaylı diplomatik girişimlerle, biri de İsrail ordusunun düzenlediği operasyonda olmak üzere toplam beş rehine serbest kaldı.

Rehinelerden bazılarının serbest bırakılacağına ilişkin açıklama, İsrail birlikleri ve Hamas militanları arasında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bir günde geldi. Gazze'de artan can kayıpları ve insani kriz konusunda uluslararası duyarlılık da artıyor.

İsrail'e tehdit: Gazze düşmanlara mezar olacak

Ebu Ubeyde televizyonda yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik tehditlerini de sürdürdü. Sözcü, "Gazze düşmanlar, onların askerleri ile siyasi ve askeri liderleri için bir mezarlık ve bataklık olacak" ifadesini kullandı.

İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarını aralıksız sürdürürken Hamas kontrolündeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar 3 bin 500'den fazlası çocuk olmak üzere 8 bin 525 kişinin saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan son açıklamada Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı sonucu en az 50 kişinin öldüğü kaydedildi.

AFP/TY,SÖ

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