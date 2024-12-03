Hamas ile El Fetih savaş sonrası için anlaştı

Hamas ile El Fetih örgütleri, Gazze Savaşı'nın ardından Gazze Şeridi'nin yönetimek üzere oluşturulacak komite üzerinde anlaştı. İsrail ise El Fetih'i Gazze'de istemiyor.

Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas ile Batı Şeria'da iktidarı elinde bulunduran El Fetih, savaşın ardından Gazze Şeridi'ni yönetecek ortak bir komite kurulması konusunda anlaşmaya vardı. AFP haber ajansına ulaşan ve nihai olarak Filistin lideri Mahmud Abbas tarafından onaylanması gereken plan, söz konusu komitenin 10 ila 15 arası bağımsız kişiden oluşmasını öngörüyor.

İlgili planla, oluşturulacak komitenin Ramallah'taki Filistin Özerk Yönetimi ile istişare halinde, insani yardım, eğitim, sağlık, ekonomi ve yeniden yapılanma konularında kararlar alması tasarlanıyor. Ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır'a açılan sınır kapısının Gazze tarafındaki kontrolünü de yine bu komitenin üstlenmesi öngörülüyor. Refah sınır kapısı, Gazze Şeridi'nin İsrail dışında başka bir ülkeye açılan tek sınır kapısı olma özelliğine sahip.

Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de bir araya gelen tarafların anlaşmasının ardından El Fetih delegasyonunun Salı günü Ramallah'a dönerek planı Abbas'ın onayına sunması bekleniyor.

Bugüne dek birbirine düşman olan, İslamcı çizgideki Hamas ile seküler bir ideolojiye sahip El Fetih arasında, 2007 yılında Gazze Şeridi'nin kontrolü için kısa ancak şiddetli bir savaş yaşanmış ve bunun ardından bölge tamamen Hamas'ın egemenliğine girmişti. El Fetih ise Batı Şeria'da hüküm sürüyor.

İsrail El Fetih'i Gazze'de istemiyor

Bir yılı aşkın süredir Hamas'a karşı savaşan ve başlıca hedefini Hamas'ı yok etmek olarak belirleyen İsrail ise, savaş sonrası dönemde Filistin Özerk Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde herhangi bir rol oynamasına karşı çıkıyor.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail topraklarına saldırısı ile başlayan ve bugüne dek devam eden savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetti. İsrail kaynakları 7 Ekim saldırısında bin 208 İsraillinin öldürüldüğünü belirtirken Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde, 14 aydır süregelen savaşta 44 bin 400'den fazla insanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFP / ET,EC

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