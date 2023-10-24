Hamas iki rehineyi daha serbest bıraktı

Hamas iki rehinenin daha serbest bırakıldığını duyurdu. İsrail iki kadın rehinenin serbest bırakılmasında etkili olan Mısır'a teşekkür etti.

7 Ekim'deki İsrail saldırısında 200'den fazla kişiyi rehin alan Hamas, rehinelerden ikisini daha serbest bıraktı. Böylece toplam 4 rehine serbest kalmış oldu.

Gazze'yi kontrolü altında tutan örgütten yapılan açıklamada, 79 ve 85 yaşlarındaki iki İsrailli kadının "insani nedenlerden ötürü" serbest bırakıldığı bildirildi.

Mısır televizyonunun yayınladığı görüntülere göre 79 yaşındaki Nurit Cooper ve 85 yaşındaki Jochewed Lifschitz Refah sınır kapısından Mısır'a götürülerek ambulanslara bindirildi.

Kızılhaç tarafından İsrail ordusuna teslim edilen iki kadının durumlarının "stabil olduğu" belirtildi.

Kadınların aile yakınlarının kendilerini beklediği bir kliniğe götürüldükleri kaydedildi. Basında yer alan haberlere göre iki kadının eşleri halen Hamas'ın elinde rehin olarak tutululuyor.

İsrail'den Mısır'a teşekkür

İsrail hükümeti iki rehinenin daha serbest bırakılmasının ardından Mısır'a teşekkür etti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Mısır hükümetinin yanı sıra Kızılhaç'a da "hayat kurtarmadaki önemli rollerinden dolayı minnettar olunduğu" belirtildi.

Geçen Cuma günü ABD vatandaşı iki rehine serbest bırakılmıştı. İsrail kaynaklarına göre Hamas Gazze Şeridi'nde halen 220 kişiyi rehin tutuyor.

ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki saldırısında bin 400 dolayında İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırının ardından Gazze'ye hava operasyonu başlatan İsrail'in saldırılarında ise Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

dpa,Reuters/TY,EC

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