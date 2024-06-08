Hamas: Nuseyrat baskınında 210 Filistinli öldü

İsrail ordusu 4 rehineyi kurtarmak için Nuseyrat'a baskın düzenledi. Operasyonda Hamas'ın yaptığı açıklamaya göre en az 210 Filistinli öldü, 400 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu 146 gündür rehin tutulan 4 kişiyi kurtarmak için Gazze Şeridi'nin orta bölgelerinde yer alan Nuseyrat mülteci kampına hava destekli operasyon düzenledi.

Hamas'ın alıkoyduğu biri kadın 4 rehine sağ kurtarılırken baskın, savaşın başından beri İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği en kanlı operasyonlardan birine dönüştü.

Gazzeli sağlık yetkilileri en az 210 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Civar hastanelere 400'den fazla yaralı getirildi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, İsrail'i, "kurtarılan rehineleri yüzden fazla Filistinlinin ölümünü haklı göstermek için kullanmakla" suçladı.

İsrail ordusu 6 Haziran'da da Nuseyrat'ta bir BM okulunu bombalamıştı. O saldırıda en az 40 Filistinli öldü. Fotoğraf: Bashar Taleb/AFP/Getty Images

Hamas: Elimizde hâlâ çok sayıda rehine var

Hamas ise İsrail'e meydan okumayı sürdürdü.

Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'tan peş peşe yapılan açıklamalarda, "Ellerinde hâlâ çok sayıda rehine olduğu ve bu sayıyı artırabilecekleri" öne sürüldü, "İsrail'in rehineleri 8 ay sonra kurtarabilmesinin bir başarı değil, zayıflık göstergesi olduğu" kaydedildi. Grubun resmi Telegram hesabından paylaşılan mesajda, "Rehinelerin kurtarılması İsrail'in Gazze Şeridi'nde uğradığı stratejik başarısızlığı değiştirmez" denildi. Hamas lideri İsmail Haniye de "Direnişe devam edeceklerini, teslim olmayacaklarını" söyledi.

Hamas, 7 Ekim'deki baskında bazıları yabancı uyruklu 251 kişiyi rehin almıştı. Geçen 8 ayda rehinelerin bir kısmı serbest bırakılırken, halihazırda 116 kişinin Hamas'ın elinde olduğu değerlendiriliyor. İsrail ordusuna göre rehinelerden 41'i hayatını kaybetti.

Nova müzik festivalinden kaçırılan dört kişinin kurtarıldığı operasyon, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hem uluslararası arenada hem de ülkesinde giderek artan baskı altında kaldığı bir dönemde gerçekleşti. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de çocukların gördüğü zarar nedeniyle İsrail'i, Rusya ve IŞİD'in de dahil olduğu kara listeye ekleme kararı aldı.

Biden: Ateşkes sağlanana kadar çalışacağız

Kurtarma operasyonu sonrası ABD Başkanı Joe Biden, rehinelerin eve dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, "Tüm rehineler evlerine dönene ve bir ateşkes sağlanana kadar çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da rehinelerin kurtarılmasını bir "umut işareti" olarak niteledi.

Cumartesi günü Ulusal Birlik hükümetinden çekileceğini açıklaması beklenen Benny Gantz ise bu planından en azından şimdilik vazgeçti. 7 Ekim'den sonra Başbakan Benyamin Netanyahu'nun davetiyle savaş kabinesine katılan Gantz, istifa konuşmasını iptal etti.

Reuters,AFP / MUK,EC

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