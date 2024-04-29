Hamas: İsrail'in Gazze'de ateşkes teklifi olumlu

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze savaşında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler için bugün Hamas heyeti Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Hamas yetkilisi, bugünkü görüşmede İsrail'in Cumartesi günü sunduğu ateşkes teklifinin ele alınacağını belirtti.

AFP'ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi ise İsrail'in metninde "büyük bir sorun" tespit edilmediğini belirterek, "İsrail yeni engeller getirmediği sürece olumlu bir atmosferin" olduğunu söyledi. Mısır'daki görüşmelerde Hamas heyetine Siyasi Büro Üyesi Halil el Hayya başkanlık ediyor. Kahire'deki görüşmelerde, Hamas'ın İsrail'in ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki teklifine vereceği yanıtı sunması bekleniyor.

İsrail'in teklifi neyi içeriyor?

Reuters'e bilgi veren bir kaynağa göre, İsrail Cumartesi günü sunduğu teklifte, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması yönünde bir uzlaşma sağlanması halinde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a planlanan askeri harekatı ertelemeyi öneriyor. Yaklaşık 40 rehinenin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin salıverilmesini içeren teklif belirli bir süre için ateşkes sağlanmasını da öngörüyor. Ancak İsrail, Hamas'ın kalıcı ateşkes talebini ise reddediyor.

ABD merkezli haber portalı Axios, İsrailli iki hükümet temsilcisine dayandırdığı haberinde teklifin İsrail'in "ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasını" tartışmaya hazır olduğunu içerdiğini de yazdı. Haberde, İsrail hükümet temsilcilerinin ilk kez Gazze'deki savaşın sona ermesi konusunda olası görüşmelerden söz ettiğine dikkat çekildi.

Biden ve Netanyahu ateşkes müzakerelerini görüştü

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yaptığı telefon görüşmesinde de "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakereler" ele alındı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye insani yardım sevkiyatının artırılmasının ele alındığı görüşmede, Biden, İsrail ordusunun Refah'a yönelik operasyonuna karşı çıktığını bir kez daha vurguladı.

İnsani durumun zorlaştığı Refah'ta İsrail'in askeri operasyonuna ABD karşı çıkıyor Fotoğraf: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Riyad'da da gündem Gazze

Kahire'nin yanı sıra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da Gazze'de ateşkes konusu gündemde. İsrail ve Ürdün ziyareti öncesinde Riyad'a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin toplantılarına katılacak. Bu toplantılarda Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması çabaları ele alınıyor. Toplantılara aralarında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un da olduğu Avrupa ve Ortdadoğu ülkelerinden bakanlar katılıyor.

ABD ve AB'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sırasında İsrail'in verdiği bilgilere göre 1170 kişi öldürülmüş, 250 kişi de rehin alınmıştı. İsrail, halen 129 rehinenin Hamas'ın elinde olduğunu, bunlardan 34'ünün hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtiyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ise Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 34 bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

AFP, Reuters/JD,HT

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