 Hamas: Gazze′de ateşkes sağlandı | DÜNYA | DW | 21.07.2018

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DÜNYA

Hamas: Gazze'de ateşkes sağlandı

Bir İsrail askerinin Gazze Şeridi'nden açılan ateşle vurulması sonrası İsrail'in başlattığı saldırılar bugün sona erdi. Hamas, Mısır'ın girişimiyle ateşkes sağlandığını söylerken, İsrail tarafı yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail, cuma akşamı Gazze Şeridi'nde birçok noktayı hedef aldı

İsrail, cuma akşamı Gazze Şeridi'nde birçok noktayı hedef aldı

Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınır yakınlarında Filistinli bir keskin nişancının bir İsrail askerini öldürmesi sonrası İsrail ordusunun başlattığı saldırılar bugün sona erdi. Hamas, Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın girişimiyle ateşkes sağladıklarını ilan ederken, İsrail ise konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, "Mısır ve Birleşmiş Milletler'in çabaları ile İsrail ile Filistin fraksiyonları arasında sükûnet ortamına geri dönülmesi kabul edilmiştir" ifadesini kullandı. İsrail tarafından yapılan açıklamda ise bölgede bu sabah itibarıyla herhangi bir askeri hareketlilik bulunmadığı söylendi.

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ABD Başkanı Donald Trump İsrail-Filistin meselesinin çözümü için kapsamlı bir plan hazırlığında olduklarını açıkladı. Dört Arap devleti planı desteklerken, Filistin yönetimi tepkili. (25.06.2018)

Gazze sınırında yaşanan şiddet olayları, uluslararası düzeyde tepki topladı. BM Genel Sekreteri yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirirken AB taraflara itidal çağrısında bulundu. (14.05.2018)

Savunma Bakanı Lieberman, İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi öldürdüğü Gazze'deki olaylarla ilgili AB ve BM'den gelen soruşturma taleplerini reddetti, ordunun "kararlı tutumunu" sürdüreceğini kaydetti. (01.04.2018)

Gazze Şeridi'ndeki ateşkesler hakkında genel olarak açıklama yapmaktan kaçınan İsrail hükümeti ve ordusu, bir askeri sözcü aracılığıyla İsrail'in Gazze yakınlarındaki bölgelerinde sivil yaşamın normale dönebileceğini kaydetti.

Düzinelerce noktaya saldırı

Cuma günü bir askerinin öldürülmesi sonrası Gazze Şeridi'nde operasyon başlatan İsrail ordusu, 68 Hamas hedefinin vurulduğunu açıkladı. Saldırılar sonucu Hamas'ın askeri ve kumanda kapasitesinin darbe aldığını kaydeden İsrail ordusu, operasyonların "gerekli görülürse şiddetleneceğini" belirtti.

İsrail'in Hamas noktalarına düzenlediği saldırılarda dört de Filistinli hayatını kaybetti. Bu kişilerden üçünün Hamas mensubu olduğu belirtilirken, en az 120 kişi de yaralandı.

Taraflarca doğrulanması durumunda bugünkü ateşkes, bu yıl İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın girişimiyle sağlanan üçüncü ve bu hafta da yapılan ikinci anlaşma olacak.

Aylardır devam eden protestolar

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırına yakın noktalarında 30 Mart'tan beri devam eden ve 10 yıldan fazla bir süredir bölgeye uygulanan İsrail ve Mısır ablukasını protesto eden gösterilerde şu ana kadar 130'dan fazla Filistinli, İsrail ordusunun açtığı ateş sonrası hayatını kaybetti.

Protestocular 1948 yılında İsrail tarafından yaşadıkları topraklardan çıkarılan Filistinlilerin geri dönebilmesini ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılmasını talep ediyor. İsrail ise gösterilerin Hamas tarafından düzenlendiğini ve İsrail'e saldırı düzenleyebilmek için bir örtü olarak kullandığını savunuyor.

DW,rtr,AP/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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