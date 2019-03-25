Hamas: Gazze'de şiddet sonrası ateşkes sağlandı

İsrail ile Hamas arasındaki şiddet Mısır'ın arabuluculuk girişimi ile ateşkese bağlandı. Pazartesi sabahı Gazze Şeridi'nden atılan bir füzenin İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarına isabet etmesi sonrası misilleme yapan İsrail akşam saatlerinde Hamas noktalarını bombaladı. İsrail'in hava harekâtına Hamas'ın yeni roket saldırıları ile yanıt verdiği çatışmalar yerel saat ile 22:00'da sona erdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum çatışmaların durdurulması üzerine uzlaşıldığını "Mısır'ın çabaları ile işgal ve direniş arasında bir ateşkes sağlanmıştır" ifadesi ile açıkladı. Berhum'un ifadesinde "işgal" tanımı İsrail'e, "direniş" ise Hamas'a atıfta bulunuyor.

İsrail tarafından ise ateşkesin sağlandığını doğrulayacak bir açıklama henüz yapılmadı.

Yaralılar var

Gazze Şeridi'ndeki birçok noktayı hedef alan saldırılarda binaların önceden boşaltılması dolayısıyla can kaybı yaşanmazken, sağlık yetkililerine göre en az beş kişi yaralandı.

Çatışmaların uzayacağından endişe eden Gazzeliler fırınlar önünde uzun ekmek kuyrukları oluştururken, İsrail tarafında ise çatışmalar boyunca siren sesleri susmadı.

Pazartesi sabahı Tel Aviv'i hedef alan füze saldırısında yedi İsrailli yaralanmış, ancak Hamas saldırıyı üstlenmemişti. Devamında misilleme olarak İsrail'in Gazze'de başlattığı hava harekâtı ise ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun resmi ziyareti sırasında düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararnamesini açıkladığı esnada konuşan Netanyahu ülkesinin "bu alçak saldırıya güçlü bir yanıt verdiğini" söyledi.

Netanyahu daha önce Tel Aviv saldırısı nedeniyle ABD ziyaretini kısa keseceğini ve ülkesine döneceğini açıklamıştı.

Pazartesi sabahı Gazze Şeridi'nden yapılan füze saldırısı bir yerleşime isabet etmişti

Guterres: Endişeliyiz

Pazartesi günü bölgede yaşanan gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric bir açıklama yaptı. Dujarric, Genel Sekreter'in Gazze'deki gelişmelerden dolayı "büyük endişe" taşıdığını belirtti ve tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

"Bugün Gazze'den İsrail'e atılan füze ciddi ve kabul edilemez bir ihlaldir. Gazze'nin vurulmasına ilişkin son gelişmelerden de haberimiz var" ifadesini kullanan Sözcü, gerilimi yatıştırmak için Mısır ve diğer taraflarla çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail ise Gazze'deki saldırısı öncesi Tel Aviv'e düşen füzeye kararlı bir karşılık vereceğini açıklamış ve sınıra iki tugay göndermişti. Ayrıca şeride giriş çıkışlar kapatılmış ve Akdeniz'de Filistinli balıkçıların faaliyetleri için teknelerine tanınan mesafeyi de düşürmüştü.

İsrail'de yaklaşan seçimler

Bugünkü çatışmalar İsrail'de 9 Nisan'da düzenlenecek genel seçimler öncesinde yaşandı. İsrail'de başbakan olmak için tekrar yarışan ve adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan Netanyahu için zor geçmesi beklenen seçimlerde merkezdeki aday Benny Gantz güç kazanıyor.

Böylesine hassas bir dönemde tekrar seçilme hedefi taşıyan Netanyahu'nun Hamas'a karşı kapsamlı bir harekâta girişmesinin sonuçlara nasıl yansıyacağı bilinmese de ülkede 10 yıldır iktidarda olan Başbakan'a karşı sesler giderek yükseliyor.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,GA

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