Hamas: Cibaliye saldırısında en az 195 kişi öldü

Hamas'ın kontrolündeki Gazze yönetiminin basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Cibaliye mülteci kampına iki gün art arda düzenlediği saldırılarda en az 195 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Gazze’nin kuzeyindeki yoğun nüfuslu kampa İsrail’in bir Hamas komutanını hedef aldığı gerekçesiyle düzenlediği hava saldırısına tepkiler sürerken, Çarşamba günü aynı kampın bir kez daha hedef alındığı duyurulmuştu.

Gazze’den yapılan açıklamada yaklaşık 120 kişinin hala bombardımanda yıkılan binaların enkazında olduğu, 777 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden’dan 'insani ara' ifadesi

ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bölgede bir insani araya ihtiyaç olduğunu söyledi. Minnesota’da bir seçim etkinliğinde konuşan Biden, katılımcılardan birinin kendisine, "Bir haham olarak (sizden) hemen şimdi ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyorum" diye bağırmasının üzerine, "Bence bir araya ihtiyacımız var. Ara vermek, tutsakları dışarı çıkarmak için zaman tanımak anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Daha sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Hamas’ın elindeki rehineleri kastettiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden Fotoğraf: Andrew Harnik/AP/dpa/picture alliance

BM: Gazze'deki trajedenin boyutu emsalsiz

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze’de devam eden İsrail bombardımanında öldürülen sivillerin sayısının ne kadar yüksek olduğuna dikkat çekerek bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini bir insani ateşkes için çok geç kalındığını savunarak, "ateşkes sağlanmadığı takdirde daha fazla insanın öleceğini, hayatta kalanların daha fazla insanın yasını tutacağını ve bir zamanlar canlı olan toplumun sonsuza kadar keder içinde olacağını" ifade etti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı yakınlarında UNRWA tarafından yönetilen bir okulu ziyaret eden Lazzarini, "Gazze Şeridi’nden henüz döndüm. Yaklaşık dört hafta önce bu korkunç savaş başladığından bu yana girmeme ilk kez izin verildi. Trajedinin boyutu emsalsiz" diye konuştu. Lazzarini, çocukların kendisinden bir damla su ve bir parça ekmek istediğini kaydetti. UNRWA Genel Sekreteri, Gazze’de geçirdiği zamanın insani çalışmalarının en üzücü günü olduğunu söyledi.

Cibaliye mülteci kampının hedef alınmasına çok sayıda ülke tepki göstermişti Fotoğraf: STR/AFP

Bölgeye hala insani yardımın ulaştırılmadığını vurgulayan Lazzarini, "Acil yakıt teslimatı için bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Yaklaşık bir aydır hiç yakıt gelmedi ve bu hastanelerde, fırınlarda, su tesisleri ve bizim çalışmalarımızda yıkıcı bir etkiye neden oluyor" diye konuştu.

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’in güneyinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından başlayan çatışmalarda bilanço giderek ağırlaşıyor. İsrail verilerine göre bin 400’den fazla kişi Hamas saldırılarında hayatını kaybederken, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 8 bin 796’ya çıktığını açıkladı.

dpa,AFP,Reuters/SÖ,HT

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