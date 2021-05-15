 Hamas bayrağının Almanya′da yasaklanması talebi | Almanya | DW | 20.05.2021

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Almanya

Hamas bayrağının Almanya'da yasaklanması talebi

Hrıstiyan demokratların seçimlerdeki başbakan adayı Armin Laschet Almanya'da Hamas bayrağının yasaklanmasını istedi. Laschet "Terör örgütü olduğu için PKK bayrağını yasakladık. Hamas bayrağı yasaklanmış değil" dedi.

Ramallah'ta bir Hamas gösterisi

Ramallah'ta bir Hamas gösterisi

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet Almanya'da radikal İslamcı Hamas'ın bayrağının yasaklanmasını istedi. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı olan Laschet, "Terör örgütü olduğu için PKK bayrağını yasakladık. Hamas bayrağı şimdiye kadar yasaklanmış değil" dedi. Laschet "terörü" temsil ettiğini söylediği bayrağın Almanya sokaklarında gösterilmemesi gerektiğini savundu.

Armin Laschet

Armin Laschet

Kuzey Ren Vestfalya eyalet parlamentosunda yaptığı konuşmada Laschet, Almanya'da antisemitzmin (Yahudi düşmanlığı) farklı kökenleri olduğunu savundu. "Dışarıdan göç yoluyla Yahudi nefreti de geldi" diyen Laschet, diğer yandan Almanya'da daha önce antisemitizm yokmuş gibi bunu bir "göç sorunu" haline getirmemek gerektiğini de sözlerine ekledi. "27 Ocak 1945'te Auschwitz'in kurtartılmasından beri halen antisemitizm var" diyen Laschet "Yapısal, gizli ya da örtülü… Almanya'da hep vardı" ifadelerini kullandı.

Antisemitzmin sağ siyasetten, sol siyasetten ve göçmenlerden kaynaklanabildiğini ifade eden Laschet, Yahudi düşmanı suçların yüzde 90'ının aşırı sağcılar tarafından işlendiğine dikkat çekti. Laschet sağ popülist Almanya için Alternatif partisine gönderme yaparak sağ radikal bir partiye üye olanların, aşırı sağ dışında kalan yüzde 10 üzerine konuşamayacağını belirtti. Eyalet meclisinde antisemitizm oturumu AfD'nin önerisi üzerine düzenlendi.

PKK Almanya'da 1993 yılından beri terör örgütleri listesinde bulunuyor. PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan posterlerinin kamusal alanda kullanımı da yasaklı bulunuyor.

 

AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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