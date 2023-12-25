Hamas'ın iddiası: 5 bin İsrail askerini vurduk

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar, örgütün diğer liderlerine gönderdiği mektupta İsrail'in ağır kayıplar verdiğini öne sürdü. Sinvar, silahlı kanadın ateşkes için İsrail'in şartlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki sorumlusu Yahya Sinvar, örgütün lideri İsmail Haniye ve diğer üst düzeyde isimlere yazdığı mektupta, İsrail'e karşı yürütülen savaşta zaferden emin ifadeler kullandı.

Sinvar mektubunda, örgütün silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail ordusuna karşı "Şiddetli, acımasız ve eşi benzeri görülmemiş bir savaş sürdürdüğünü" yazdı.

İsrail güçlerinin ağır can ve askeri malzeme kaybı yaşadığını öne süren Sinvar, Kassam Tugayları'nın hedef aldığı en az 5 bin İsrail askerinin üçte birini öldürdüğünü, üçte birini ağır yaraladığını, geri kalanını ise kalıcı olarak sakat bıraktığını iddia etti. Sinvan'ın ortaya attığı bu sayılar, İsrail'in açıkladığı verilerle büyük oranda çelişiyor. İsrail ordusu Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra Gazze'ye yönelik başlatılan harekatta şimdiye kadar 150 civarında asker kaybettiğini duyurmuştu.

Sinvar ayrıca 750 İsrail askeri aracının tamamen ya da kısmen imha edildiği iddiasında bulundu. İsrail'den bugüne kadar çatışmalarda zarar gören veya imha edilen araçlarla ilgili bir veri paylaşılmadı.

İsrail ordusunun en çok arananlar listesinde en üst sıralarda yer alan Sinvar'ın, Gazze Şeridi'ndeki yer altı tünellerinde saklandığı tahmin ediliyor.

Siyasi yetkililerle görüş ayrılığı

Mektubunda Hamas'ın silahlı kanadığının İsrail'in şartlarını kabul etmeyeceğini belirten Sinvar'ın, bu ifadesi ile Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelere tepki gösterdiği düşünülüyor.

Hamas lideri Haniye geçtiğimiz günlerde olası yeni bir ateşkes ile rehine ve tutuklularının serbest bırakılması konularını görüşmek üzere Kahire'deydi. Basına yansıyan bazı haberlere göre Katar'da sürgünde yaşayan Haniye ile, savaşın sona ermesinden sonra Gazze Şeridi'nin nasıl yönetileceği konusu da Kahire’de ele alındı.

İsmail Haniye Fotoğraf: Reuters

Gazze'deki Hamas liderliği ve diğer direniş grupları kalıcı bir ateşkes olmadan esir takasına karşı olduklarını duyurmuştu.

Hamas kaynaklarına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 51 binden fazla kişi de yaralandı.

8 bin civarında Hamas üyesinin öldürüldüğünü savunan İsrail'in verisi de bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,2 milyon insanın neredeyse tamamı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

dpa / GY,ET

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