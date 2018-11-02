Hamaney'den Trump'a yaptırım yanıtı: Hazırız

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin prestijini "rezil rüsva ettiğini" söyledi. Hamaney, İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe sokma kararı alan Trump'ın bu sürecin en büyük kaybedeni olacağını savundu.

Cumartesi günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hamaney, "Bu yeni ABD Başkanı Amerika ve liberal demokrasinin prestijinin kalıntılarını rezil etmiş durumda. Amerika'nın sert gücü, yani ekonomik ve askeri gücü de düşüşte" ifadelerini kullandı.

"Bugün ABD'nin 40 yıl önce olduğundan çok daha zayıf olduğunu" belirten Hamaney, "Bu Obama'nın başkanlığı döneminde de aynıydı ancak şimdiki başkan döneminde daha belirgin. Dünya, verdiği her karara karşı; yalnızca halklar değil aynı zamanda hükümetler de" şeklinde konuştu.

Hamaney, "Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan, Pakistan ve diğer ülkelerdeki halk ve gençlik ABD'den hükümranlık emelleri ve kendinden olmayanları aşağılamalarından ötürü nefret ediyor; ancak ABD'li yetkililer bu nefreti anlayamıyorlar ve bu yüzden bizi suçluyorlar" dedi. Hamaney, ABD'nin kendilerini "suçlama hakkına sahip olmadıklarını ve bu ülkelerdeki nefret içerikli faaliyetlere bakmaları gerektiğini" ifade etti.

"Artık kendimize yetiyoruz"

5 Kasım günü yürürlüğe girecek yaptırımlarla ilgili olarak Hamaney, "ABD'nin yaptırım uygulamaktaki amacı milli ekonomimizin büyümesini felç etmek ve engellemekti ancak bu İran'da bir kendine yeterlilik hareketinin doğumuyla sonuçlandı. İran milleti yıllarca her şeyi ithal ediyordu, şimdi ise bir her şeyi kendi üretme alışkanlığı geliştirdiler" dedi.

Mayıs ayında Trump, İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini ve varılan anlaşmayla kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokacağını açıklamıştı. İran ile yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini savunan Trump yönetimi, İran'ın bu çerçevede aktif bölgesel rolünden feragat etmesi ve yürüttüğü füze programını sonlandırmasını istiyor. Tahran ise bu talepleri reddediyor.

DW,AFP/BÜ,ÖA

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