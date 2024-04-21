Hamaney'den İran ordusuna "İsrail" teşekkürü

İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney, Tahran'ın İsrail'e yönelik askeri operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Bu operasyondan ötürü İran ordusuna teşekkür eden Hamaney'in açıklamaları resmi haber ajansı tarafından aktarıldı.

Hamaney, İran ordusuna "askeri yenilikleri aralıksız sürdürme ve düşmanın taktiklerini öğrenme" çağrısında da bulundu.

Hamaney, "Önemli olan, kaç füze atıldığı ve bunların kaçının hedefini vurduğu değil. Asıl önemli olan, İran'ın bu operasyonla kararlılığını göstermiş olması" ifadelerini kullandı.

İran'ın misilleme saldırısı

İran, 13 Nisan'da tarihinde ilk kez İsrail'e doğrudan saldırıda bulunmuştu. İsrail, söz konusu saldırıda topraklarını hedef alan 300'ü aşkın füze ve insansız hava aracının neredeyse tamamının havada imha edildiğini duyurmuştu. İran bu saldırıyı, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik bombardımana misilleme olarak nitelendirmişti. 1 Nisan'daki bu saldırıda ikisi general, yedi Devrim Muhafızları mensubu hayatını kaybetmişti.

İsfahan'da patlama sesleri

İran'da geçen Cuma günü İsfahan kentinde patlama sesleri duyuldu. Fars haber ajansı, İsfahan havalimanı ve bir askeri hava üssü yakınlarında "üç patlama" yaşandığını bildirdi. Uluslararası haber ajanslarına konuşan ABD'li kaynaklar, bunun bir İsrail saldırısı olduğunu iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İsfahan yakınlarında düşürülen küçük İHA'ların herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açmadığını" belirtirken ciddiye almalarını gerektirecek bir saldırı olmadığını söyledi.

DW,Reuters/CÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?