 Hamaney: İran petrol ihraç edemezse bölgedeki kimse edemez | DÜNYA | DW | 21.07.2018

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DÜNYA

Hamaney: İran petrol ihraç edemezse bölgedeki kimse edemez

İran dini lideri Hamaney, ülkesinin petrol ihracatının engellenmesi durumunda bölgedeki hiçbir devletin petrol satamayacağını söyledi. Hamaney'in açıklaması Cumhurbaşkanı Ruhani'nin benzer sözlerine destek niteliğinde.

Iran Ali Khamenei (khamenei.ir)

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamayı planladığı yeni yaptırımlar nedeniyle ülkesinin petrol ihracatı kesilirse, bu durumda bölgedeki hiçbir ülkenin petrol satamayacak duruma geleceğini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Temmuz ayı başında benzer açıklamalarına destek veren Hamaney, "Cumhurbaşkanı'nın görüşleri, yani 'İran petrolünün ihraç edilememesi durumunda bölgedeki hiçbir devletin petrolünün ihraç edilemeyeceği' yönündeki sözleri İran'ın politikalarını ve sisteminin yaklaşımını yansıtması bakımından çok önemlidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, petrol ihracatı konusunda ABD'nin Tahran'a yaptırım uygulaması halinde Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na açıldığı noktadaki Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine engel olabileceklerini söylemişti. Ruhani'nin bu sözlerine ayrıca İran Devrim Muhafızları komutanlarından İsmail Kevseri de benzer yorumlarla destek vermişti.

"Amerikalılara güvenilmez"

Hamaney, ABD'nin de aralarında olduğu Birleşmiş Milletler'in beş daimi üyesi, Almanya ve Avrupa Birliği'nin 2015 yılında İran'la imzaladıkları nükleer anlaşmadan Donald Trump'ın çekilmesi üzerine bu ülkeye güven olmayacağını kaydetti.

Dini lider, "Amerikalıların bir sözüne ve hatta imzasına bile güven olmaz, dolayısıyla Amerikalılarla herhangi bir müzakere olmayacak" ifadesini kullanırken, ABD ile tekrar müzakere masasına oturmanın "bariz bir hata" olacağını söyledi.

Vaezi: Trump İran'la sekiz kere görüşmek istedi

Öte yandan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaezi de Çarşamba günü bir açıklama yaparak Trump'ın geçen yıl İran'la sekiz kere görüşmek istediğini iddia etmişti.

Tahran merkezli ve muhafazakar bir çizgideki Mehr haber ajansına konuşan Vaezi, "Ruhani'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti sırasında Trump, Cumhurbaşkanı ile görüşmek için İran delegasyonuna sekiz kere talepte bulundu" ifadesini kullanmıştı.

İranlı yetkililerin bu taleplere yanıt vermediğini söyleyen Özel Kalem Müdürü, bu gelişmenin ardından Trump'ın, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getirmediğini söyleyerek, daha sonra Washington’ın anlaşmadan çekilmesine giden sürecin başladığını belirtmişti.

Mahmud Vaezi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaezi

Türkiye de etkilenebilir

ABD Başkanı Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmiş ve bu ülkeye karşı yeni ekonomik yaptırımların devreye sokulacağını açıklamıştı. ABD yönetimi bu kapsamda müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmaları çağrısında bulunmuştu.

Ham petrol ihtiyacının yarısından fazlasını İran'dan karşılayan Türkiye'nin bu çağrıya uyması durumunda büyük bir ekonomik kayba uğrayacağı tahmin ediliyor. Bu doğrultuda İran'a uygulanacak yeni yaptırımları görüşmek üzere ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarından bir heyet dün Ankara'yı ziyaret ederek Türkiye'den beklentilerini dile getirdi.

ABD’li heyetin ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.

DW,rtr/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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