Hamaney: ABD'ye tokat atıldı

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney İran'ın ABD’nin Irak'ta kullandığı üslere füze saldırısı düzenlemesi sonrası İran televizonunda açıklamalarda bulundu.

Hamaney "Dün gece ABD'nin suratına bir tokat atıldı" dedi. İran devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında ABD'ye bölgeden çekilmesi çağrısında bulunan Hamaney "Askeri eylem yeterli değil. Daha önemli olan Amerika'nın bölgedeki yozlaşmış varlığının sona erdirilmesidir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada ABD'nin general Kasım Süleymani'yi öldürerek belki bir "kol kestiğini" ancak bunun neticesi olarak ABD'nin bölgedeki "bacağının kesileceğini" söyledi.

İran, ABD'nin geçen hafta Bağdat'taki uluslararası havalimanında drone saldırısıyla general Kasım Süleymani'yi öldürmesine karşılık olarak bugün erken saatlerde Irak'ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse saldırı düzenlemişti.

Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe