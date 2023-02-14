Haluk Levent trafik kazası geçirdi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta trafik kazasında yaralanan AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iyi olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden beri bölgede yardım çalışmalarını sürdüren Haluk Levent, öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kullandığı aracın çukura girmesi nedeniyle trafik kazası geçirdi. Ahbap derneği bünyesinde bölgede çalışmalarını sürdüren Levent kaza sonucu hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle Levent'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Durumunun iyi olduğunu belirten Haluk Levent, Twitter hesabından da şu paylaşımı yaptı:

"Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım. Kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."

DHA/TY,HT