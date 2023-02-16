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Fotoğraf: Serkan Avci/Anadolu Agency/picture alliance
ToplumTürkiye

Haluk Levent: TOKİ ile görüştüm, konut yaptıracağız

3 saat önce

Haluk Levent kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı bağışlarla ilgili açıklamada bulundu. Levent, toplanan bağışlarla TOKİ konutları yaptırılacağını söyledi.

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Sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap derneğinin yardım faaliyetlerine yönelik eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.

Açıklamasında, toplanan bağışlarla TOKİ konutları yaptırılacağını ifade eden Levent, "Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş Toki ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!" dedi.

Levent, derneğin çalışmalarını engellemeye yönelik girişimler olduğunu belirterek, "Son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağolsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız" ifadelerini kullandı.

Levent, İşimizin başındayız. Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik" açıklaması yaptı.

Ne olmuştu?

Depremzedeler için bağış toplayan Haluk Levent ve Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur, sosyal medyada bazı çevrelerce hedef gösterilmişti. 

Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günü TBMM grup toplantısında yaptığı sert açıklamalar dikkat çekmişti. Bahçeli AHBAP Derneği ve BABALA TV ile ilgili "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru ve sağlıklı yoldur. Kaldı ki beklentimiz ve çağrımız budur" diye konuşmuştu.

Levent, Bahçeli'nin açıklaması üzerine, "Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz" açıklaması yapmıştı.

DW/BÖ,BK

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