 Halle saldırganına müebbet hapis cezası | ALMANYA | DW | 21.12.2020

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ALMANYA

Halle saldırganına müebbet hapis cezası

Almanya'nın Halle kentinde Yahudilerin Yom Kipur Bayramı'nın kutlandığı sinagoga girip katliam yapmak isteyen, ancak sinagoga giremeyince dışarıda iki kişiyi öldüren aşırı sağcı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Deutschland Halle 2020 | Gedenken Anschlag auf Synagoge 2019

Naumburg kentinde görülen davada mahkeme üyeleri, aşırı sağcı ve antisemitist Stephan B., iki kişiyi öldürmekten ve 50'den fazla kişiyi öldürmeye teşebbüsten suçlu buldu. Sinagogtaki saldırıdan kurtulan 45 kişi de duruşmaya katıldı.

Halle kentindeki sinagoga planlanan bu saldırı, Almanya'da Nazi dönemindeki Yahudi soykırımından bu yana görülen "en vahşi" antisemitist saldırı olarak değerlendiriliyor.

28 yaşındaki Stephan B.'nin duruşmada herhangi bir pişmanlık göstermediği not edildi. Saldırı planını itiraf eden saldırgan, yargılama sırasında Yahudi soykırımını inkar eden açıklamalar da yaptı.

Halle'de ne olmuştu?

Stephan B., 9 Ekim 2019 tarihinde beraberinde taşıdığı sekiz adet silah, birden fazla patlayıcı madde, kask ve koruma yeleğiyle bölgede yaşayan Yahudilerin Yom Kipur Bayramı'nı kutladığı Halle'deki sinagoga gitmiş, ancak taşla örülü duvardaki kapıyı açamamamıştı.

Sanık, sinagoga yönelik katliam planını gerçekleştirememesi üzerine de yakınlarda bulunan 40 ile 20 yaşlarındaki iki kişiyi öldürmüştü. Saldırgan, kaçmaya çalışırken iki kişiyi de ağır yaralamıştı. Stephan B. saldırıyı kaskındaki kamera üzerinden canlı bir şekilde internette yayınlamıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanan Stephan B., suçunu itiraf etmiş, saldırıyı aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle düzenlendiğini kabul etmişti.

Ben Knight, DW / AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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