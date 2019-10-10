Halle saldırganı hakim karşısına çıkıyor

Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde 9 Ekim 2019 tarihinde aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle bir sinagoga saldırı düzenlemek isteyen, ancak ibadethanenin kapısını açamadığı için içeriye giremeyen Stephan B.'nin iki kişiyi öldürmek, 68 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek, ayrıca iki kişiyi de yaralamak suçlarından yargılanmasına Salı günü başlanıyor.

Stephan B., sinagoga giremeyince sinegog yakınlarındaki kişilere ateş açarak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

28 yaşındaki sanık Stephen B., saldırıyı gerçekleştirdikten 11 ay sonra hakim karşısına çıkacak. Federal Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre Stephan B., cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarının yanı sıra ağır yaralama, ölümle sonuçlanan haydutça şantaj, halkı kışkırtma ve taksirle yaralama suçlarından da yargılanacak.

Saldırgan sinagog yakınlarında bulunan iki kişiyi öldürmüştü

İddianameye göre Stephan B., antisemitist, ırkçı ve yabancı düşmanı sebeplerle Yahudi inancına sahip vatandaşlara suikast planladı.

Magdeburg kentinde mahkemede görülecek dava için sonuncusu Ekim ortasına denk gelecek şekilde 18 duruşma günü belirlendi. Aralarında kurban yakınları ve Yahudi cemaati üyelerinin de bulunduğu 40'dan fazla kişi davaya müdahil olarak katılıyor.

Saldırgan saldırıyı canlı yayınladı

Stephan B., 9 Ekim 2019 tarihinde beraberinde taşıdığı sekiz adet silah, birden fazla patlayıcı madde, kask ve koruma yeleğiyle bölgede yaşayan Yahudilerin Yom Kipur bayramını kutladığı Halle'deki sinagoga gitmiş, ancak taşla örülü duvardaki kapıyı açamamamıştı.

Sanık, sinagoga yönelik katliam planını gerçekleştirememesi üzerine de yakınlarda bulunan 40 ile 20 yaşlarındaki iki kişiyi öldürmüştü. Saldırgan, kaçmaya çalışırken iki kişiyi de ağır yaralamıştı. Stephan B. saldırıyı kaskındaki kamera üzerinden canlı bir şekilde internette yayınlamıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanan Stephan B., suçunu itiraf etmiş, saldırıyı aşırı sağcı ve antisemitist sebeplerle düzenlendiğini kabul etmişti.

dpa,epd,DW/DÇÜ,HT

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