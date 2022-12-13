Halle saldırganı cezaevinde rehin alma eyleminde yaralandı

Almanya'nın doğusundaki Halle kentinde 2019 yılında sinagog önünde düzenlediği saldırıda iki kişiyi öldürmek, iki kişiyi de yaralamaktan mahkum edilen aşırı sağcı Stephan Balliet, kaldığı cezaevinde iki personeli rehin aldı. 30 yaşındaki Balliet'in Magdeburg yakınlarında bulunan Burg Cezaevi'nde dün akşamki rehin alma eylemi nedeniyle ağır silahlarla donatılmış çok sayıda polis cezaevine sevk edildi. Ancak Balliet'e cezaevi görevlilerinin müdahale ettiği ve mahkumun bu sırada yaralandığı kaydedildi. Balliet'in rehin aldığı iki personelin sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı. Cezaevi yetkilileri Balliet'in iki kişiyi nasıl rehin aldığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Halle'de sinagoga saldırı

Aşırı sağcı Stephan Balliet 9 Ekim 2019 tarihinde Yahudilerin Yom Kipur bayramını kutladığı Halle'deki sinagoga gitmiş, ancak kapıyı açamamamıştı. Sinagoga giremeyince yakınlarda bulunan 40 ve 20 yaşlarındaki iki kişiyi öldürmüş, kaçmaya çalışırken iki kişiyi de ağır yaralamıştı. Balliet yapılan yargılama sonucunda 21 Aralık 2020'de müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. 2020 yılından bu yana Burg Cezaevi'nde olan Stephan Balliet cezaevi yetkililerince "zor ve iş birliğine kapalı" bir mahkum olarak nitelendiriliyor.

Halle'deki sinagog saldırısı Almanya'da büyük tepki yaratmıştı. Fotoğraf: AFP/R. Hartmann

Burg Cezaevi, Saksonya Anhalt Eyaleti'nin en büyük ve modern yüksek güvenlikli cezaevlerinden biri. Balliet 2020'de cezaevinden kaçma girişiminde bulunmuştu. Cezaevinin avlusunda bulunduğu sırada 3 metre 40 santimetre yüksekliğindeki duvara tırmanıp bir çıkış yolu arayan Balliet, gardiyanlar tarafından yakalanmıştı.

dpa, DW / HT,GY