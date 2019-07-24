 Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla İstanbul′da | TÜRKİYE | DW | 24.07.2019

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TÜRKİYE

Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla İstanbul'da

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla'yı İstanbul’da ailesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak karşıladı.

Hakan Atilla İstanbul Havalimanı'na geldi

Hakan Atilla İstanbul Havalimanı'na geldi

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bulunduğu uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Atilla'yı havalimanında ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Atilla ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor. Erdoğan'ın görüşmede Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydediliyor.

Havalimanında Atilla ile bir süre görüşen Albayrak daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi, ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna bugün ben bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah hepsinden razı olsun, tüm analarımızdan babalarımızdan, Hakan kardeşimizden, eşi ve ailesinden. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Altı suçlamadan beşinde suçlu bulundu

İran yaptırımlarını deldiği için ABD’de 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi'nde cezasını tamamladıktan sonra 19 Temmuz tarihinde tahliye edilmişti. Atilla ardından sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison’a sevk edilmişti.

Atilla 19 Mart 2016 tarihinde tutuklanan Rısa Sarraf ile birlikte ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyordu. Sarraf yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti. Mehmet Hakan Atilla, Sarraf'ın tanık konumuna geçmesiyle davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri Atilla'yı kendisine yöneltilen 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulmuştu.

Jüri kara para aklama suçlamasını düşürürken Atilla'yı, ABD ve ABD Maliye Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, İran'a uygulanan Amerikan ambargosu ve Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak ve yasadışı finansal işlemlere bilinçli olarak göz yummaktan ise suçlu bulmuştu.

DW / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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