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Fotoğraf: Berk Ozkan/AA/picture alliance
MedyaTürkiye

Halit Kıvanç hayatını kaybetti

3 saat önce

Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kıvanç Perşembe günü İstanbul'da toprağa verilecek.

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Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim Perşembe günü kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Oğlu Ümit Kıvanç, babasının vefatını, "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27'si Perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" mesajıyla duyurdu.

Televizyon ekranlarında bir ömür

1925 doğumlu Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Üç ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk'in insanı" oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk unvanına sahip olan Kıvanç, on FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

Kariyer dalında büyük ödülün sahibi

Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle değer görüldü.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu. Halit Kıvanç, ayrıca 2006 yılında Türkiye İş Bankası tarafından yayımlanan Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur adlı kitabın da yazarıdır. Kıvanç, sanatçı Müjdat Gezen ile yaptığı söyleşiyi kaleme aldığı kitapta, sanatçının yaşamını acı ve tatlı yanlarıyla anlatmaktadır.

DHA,ANKA/TY,ET

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