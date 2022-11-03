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Fotoğraf: Anka
Hukuk ve AdaletMalta

Falyalı'ya ait Malta'daki kripto paraya el konuldu

23 dakika önce

Ankara'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı'ya ait olduğu tespit edilen Malta Kripto Para Borsası'ndaki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konulduğu bildirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı'ya ait olduğu tespit edilen Malta Kripto Para Borsası'ndaki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konulduğu bildirildi.

Anadadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, 20 Ekim'de Ankara merkezli sekiz ilde başlatılan "yasa dışı bahis soruşturması" kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.

Habere göre yasa dışı bahis kanalları aracılığıyla Türkiye'nin 79 ilinden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası'na kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesapta toplandığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.

Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir başka hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları kaydedildi.

DW Haber - 20.10.2022

Halil Falyalı'nın Türkiye ayağına operasyon düzenlenmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sekiz ilde düzenlenen operasyon kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Savcılığın talimatıyla Türkiye’deki yasadışı bahis trafiğini araştıran Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı rapor dosyaya girmişti. MASAK raporunda, ücretsiz para gönderme sistemi olan PAPARA hesabı açan şüphelilerin banka hesaplarını kullanarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri tespit edilmişti.

Hesaplarda toplanan paraların ise Türkiye’deki şüpheliler tarafından Halil Falyalı, eşi ve Kıbrıs'taki casino müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişinin kripto varlık hesaplarına gönderildiği belirlenmişti. MASAK, bu yolla gönderilen paranın 2,5 milyar Türk Lirası olduğunu hesaplamıştı.

Paraların gönderildiği yurt dışı hesaplarının bir kısmının Malta’da olduğu ortaya çıkmış ve savcılık, sulh ceza hakimliği kararıyla Türkiye’deki 40 milyon dolar kripto varlığa el koymuştu.

Kıbrıs merkezli yasadışı bahis sektörünü yönettiği öne sürülen Halil Falyalı, 8 Şubat günü Girne’de uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti. Cinayete ilişkin Söylemez kardeşlerin arasında bulunduğu 6 kişi hakkında İstanbul’da dava açılmıştı.

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Mayıs ayında YouTube üzerinden yayınladığı yedinci videosunda, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'yı hedef almış, "Tüm para transferi Kıbrıs'tan dönüyor" demişti.

Sedat Peker'in basın sözcüsü olarak bilinen Emre Olur da geçen yılın Ekim ayında, Falyalı tarafından siyasilere şantaj yapmak için çekildiği ileri sürülen "kasetlerin" ellerine geçtiğini söylemişti. Olur, "Üç sene önce Eray Kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Halil Falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu dosyaya katanlar Halil Falyalı’nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, hikâye devam ediyor" diye yazmıştı. O dönem, dönemin Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner hakkında sosyal medyaya özel bir video sızdırılmıştı.

DW / HA,AU,EC

 

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