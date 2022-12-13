Halil Falyalı'nın organizasyonuna ikinci operasyon

Geçen Şubat ayında Kıbrıs'ta öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'yla bağlantılı olan ve 2,5 milyar TL suç geliri elde ettikleri öne sürülen 163 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim’de Falyalı’nın eşi ve bir kumarhane müdürü de dahil 46 şüpheliye yönelik düzenlenen "sanal bahis" operasyonun devamı niteliğinde olan soruşturmada 30 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halil Falyalı’nın yakınları dahil olmak üzere yaklaşık toplam 163 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin, şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha başlangıçtır. 163 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır" dedi.

Sanal bahis paraları kripto yoluyla aktarılıyor

Soylu söz konusu organizasyonunun sanal kumar ve bahisten elde ettikleri paraları, kripto borsasıyla başka ülkelere aktardığını söyledi.

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Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma vesilesiyle bazı verilere ulaşıldığını hatırlatan Soylu, MASAK'ın da devreye girmesiyle binlerce banka hesabının incelendiğini söyledi. Organizasyon dahilinde 15 bahis sitesi olduğu bilgisini veren Soylu şöyle konuştu:

"Kurulan yasa dışı bahis sitelerinin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı. Yine oynayıcıların kendilerini tercih etmeleri için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayılarının artırıldığı. Yasa dışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyunlarına da sitelerde yer vererek, oynayıcı sayılarını genişlettikleri görülmüştür."

Halil Falyalı cinayeti

Halil Falyalı ve şoförü 8 Şubat 2022'de Girne'de uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Şoförü olay yerinde, Falyalı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetle bağlantılı olduğu gerkçesiyle tutuklanan 4 kişi "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla" suçlanıyor.

DHA / GY, HT