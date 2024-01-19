Halil Falyalı cinayeti davasında karar

Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin, arasında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Mustafa Söylemez'i iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in tüm suçlardan beraatine karar verilerek tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahim Çelik getirildiler. Mustafa Söylemez'in de bulunduğu bazı sanıklar ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez hakkında "tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarının sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat ve tahliye kararı verdi.

Heyet sanık Mustafa Söylemez'i ise Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti. Mustafa Söylemez "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ise beraat etti.

Sanık Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında da Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik öldürme suçlarından dolayı "Tasarlayarak adam öldürmeye yardım" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezası olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise beraat kararı verildi. Sanık Metin Süs'ün üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetti.

DHA / EC, TY

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?