Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı

Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler imam hatip liselerinden mezun olanlara yönelik sözleri nedeniyle özür dilemesine rağmen, tepkiler devam ediyor.

Katıldığı bir televizyon programında "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor, cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" şeklindeki sözlerine gelen tepkiler üzerine, Mütercimler dün akşam Halk TV'de kullandığı ifadelerden dolayı özür diledi. Mütercimler, imam hatipliler hakkındaki sözlerinin sadece bir bölümünün alınarak çarpıtıldığını belirtti.

Özür dilemesine rağmen Erol Mütercimler hakkında Haliç Üniversitesi yönetimi tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. DHA'nın haberine göre, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ile görüştü. Görüşme sonucu Haliç Üniversitesi yönetiminin, öğretim üyesi Erol Mütercimler hakkında imam hatip lisesi mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haliç Üniversitesi'nden dün yapılan açıklamada da, 7 Eylül'de katıldığı televizyon programında Mütercimler'in imam hatip liseleri hakkında yaptığı konuşma "üniversitemiz görüş ve fikirlerini yansıtmamaktadır" denildi. Açıklamada, "Üniversitemiz nezdinde İmam Hatip Liseleri birçok başarılı Devlet Adamı, Siyasetçi, Din Adamı, İş İnsanı, Akademisyen ve Kamu Görevlisi yetiştirmiş güzide ve saygın bir eğitim kurumumuzdur" ifadesi kullanıldı.

Mütercimler hakkında suç duyurusu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de, Erol Mütercimler hakkında İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. ÖNDER'den yapılan açıklamada, "Erol Mütercimler'in haddini aşan, iftira ve hakaret içeren ithamları" olduğu belirtilerek, "Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

MEB yasal işlem başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Erol Mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bir kaç ay sonra açılan ve yüz yıldır ülkemize ve insanlığa faydalı nice nesiller yetiştiren ilim ve irfan ocağı İmam Hatip Okulları'na ve mezunlarına hakaret edilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı. Yılmaz'ın açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul türleri içinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Erol Mütercimler'in sözlerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) tepki göstererek, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

DW/JD,HT

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