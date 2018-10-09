 Haley′nin yerine en ″ciddi″ aday Nauert | DÜNYA | DW | 02.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Haley'nin yerine en "ciddi" aday Nauert

Trump, ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olacağı iddia edilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in bu görev için "çok ciddi şekilde değerlendirildiğini" söyledi. Trump, "Mükemmel biri. Uzun zamandır destekçimiz" dedi.

USA Heather Nauert (picture-alliance/AA/Y. Ozturk )

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevinden yıl sonunda ayrılacak Nikki Haley'nin yerine geçebilecek isimler görüşülüyor. Favoriler arasında gösterilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in adı, Başkan Donald Trump'ın açıklamalarıyla bir adım daha öne çıktı. Nikki Haley geçen ay istifa ettiğini açıklamıştı.

CNN ve Fox News başta olmak üzere ABD basını, Nauert'in söz konusu görev için en güçlü aday olduğu öne sürüyordu. Hatta bazı haberlerde, Trump'ın bu görev için Nauert'e teklif götürdüğü iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin bu iddialarla ilgili sorusu üzerine, "Mükemmel biri. Uzun zamandır bizimle. Uzun zamandır da destekçimiz. Gerçekten mükemmel. Çok ciddi şekilde değerlendiriliyor. Muhtemelen haftaya bir karar vereceğiz" dedi.

Eski bir gazeteci

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun selefi Rex Tillerson döneminde sözcülük görevine başladı. Nauert, Nisan 2017'de ABD Dışişleri Bakanlığına katılmadan önce Fox News televizyonunda çalışıyordu. Muhafazakâr televizyon kanalında muhabirlik ve spikerlik yapan 48 yaşındaki Nauert'in gazetecilik kariyerinde dış politikada uzmanlaşmamasına rağmen Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne getirilmesi, sürpriz bir tercih olarak yorumlanmıştı.

Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine atandığı takdirde de siyaset tecrübesi olmadan bu göreve seçilen ender isimlerden biri olacak.

CNN'e göre, Trump'ın değerlendirdiği diğer adaylar, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Ric Grennell, Paris Büyükelçisi Jamie McCourt ve Ottawa Büyükelçisi Kelly Craft.

 

DW,AP,dpa,rtr/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Haley yıl sonuna kadar görevine devam edecek. (09.10.2018)  

Benzer içerik

USA Nikki Haley, US-Botschafterin bei den UN & Donald Trump, Präsident

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti 09.10.2018

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Haley yıl sonuna kadar görevine devam edecek.

USA UN-Sicherheitsrat US-Botschafterin für die UN Nikki Haley

ABD: BMGK kararı ne olursa olsun yanıt vereceğiz 09.04.2018

BM Güvenlik Konseyi Duma’daki kimyasal saldırı iddialarını görüşmek üzere acil toplandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konseyin kararı ne olursa olsun ABD'nin saldırıya yanıt vereceğini söyledi.

UN-Sicherheitsrat

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi 19.06.2018

ABD, BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıktığını duyurdu. Washington yönetiminin kararını kamuoyuna duyuran ABD'nin BM nezdindeki temsilcisi Nikki Haley, konseye sert suçlamalar yöneltti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Venezuela'da güvenlik görevlileri Merkez Bankası'na külçe altın taşıyor. ABD Venezuela'nın altın ticaretine yaptırım uygulama kararı aldı

ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ve Küba'ya yönelik yeni yaptırım kararlarının alındığını açıkladı. 

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Merkel'in yerine kim geçecek?

Merkel CDU liderliğini bırakıyor. Başbakan adayı da olmayacak. Yerine geçmek isteyense çok sayıda isim bulunuyor. 