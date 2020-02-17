 Halep havalimanı yolcu uçaklarına açıldı | DÜNYA | DW | 19.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Halep havalimanı yolcu uçaklarına açıldı

Suriye'de 2012'den beri ilk kez Şam-Halep arasında bir ticari uçuş yapıldı. Suriye Havayolları'na ait uçağın gerçekleştirdiği uçuş, Halep'in kontrolünü sağlayan Esad rejiminin güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.

Şam-Halep uçuşuna hazırlanan Airbus A320-200 tipi uçak

Şam-Halep uçuşuna hazırlanan Airbus A320-200 tipi uçak

Suriye'de Halep havalimanına 2012 yılından sonra ilk kez bir yolcu uçağı indi. Başkent Şam ile Halep arasında 2012'den beri yapılan ilk ticari uçuşu, Suriye Havayolları şirketine ait bir uçak gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 dakikalık uçuşta Suriyeli yetkili ve gazetecileri taşıyan uçak, pistte askeri bandoyla karşılandı. Uçağa, kutlama ve güç gösterisi amacıyla zaman zaman savaş uçaklarının da eşlik ettiği görüldü.

Suriye'nin en büyük iki kenti arasında gerçekleştirilen uçuş, Esad rejimi tarafından uluslararası kamuoyuna verilen sembolik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Halep Uluslararası Havalimanı (18 Şubat 2020)

Halep Uluslararası Havalimanı (18 Şubat 2020)

"Büyük bir zafer"

Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, Halep havalimanının yeniden iç uçuşlara açılmasının "büyük bir zafer" olduğunu söyledi. Bakanlık için bir "hayali" gerçekleştirdiklerini belirten Hammud, havalimanının yakında yeniden uluslararası uçuşlara da açılacağını ifade etti. Suriyeli bakan, Halep'in muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle 2012'de kapanan havalimanının geçmişte yılda 2 milyondan fazla yolcu tarafından kullanıldığını hatırlattı.

Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Rudvan Martini ise hem havalimanının hem de Halep'e ulaşan karayollarının yeniden açılmasıyla kentin ekonomi ve turizm açısından eski hareketliliğini geri kazanacağını söyledi.

Esad rejimi, geçtiğimiz günlerde Halep'in kontrolünü ve bu kenti Şam'a bağlayan stratejik M5 otobanını yeniden ele geçirmişti. Otoyolun hasarlı bölümlerinin onarılması sonrasında önümüzdeki günlerde yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Syrien Damaskus | Flughafen | Passagiere mit Ziel Aleppo

Rusya'nın hava saldırılarıyla destek verdiği rejim güçleri, Halep kırsalı ve komşu vilayet İdlib'in kontrolünü sağlamak için haftalar önce başlattığı kapsamlı askeri operasyonda önemli kazanımlar elde ediyor. Ancak askeri operasyon Suriyeli muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib'deki yüz binlerce sivilin de Türkiye sınırına doğru kaçmasına neden oldu.

 

DW,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rusya'dan Erdoğan'ın İdlib açıklamalarına jet yanıt

İdlib’e askeri operasyonun bir an meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan'a Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada operasyon "en kötü senaryo" olur denildi. (19.02.2020)  

Rus ve Türk heyetleri İdlib'i görüştü

Türkiye ve Rusya'dan İdlib müzakerelerine ilişkin açıklama geldi. Türkiye şu ana dek tatmin edici bir sonuç çıkmadığını açıklarken, Rusya gerilimin azaltması konusundaki anlaşmalara bağlılığın teyit edildiğini duyurdu. (18.02.2020)  

İdlib’de tehlikeli dönemeç

Türkiye, "çekil yoksa kovalayarak çıkartırım" ültimatomunu verdiği Esad rejimine karşı askeri güç kullanmayı göze alabilir mi? Bunun hukuki dayanağı var mı? Uzmanlar bu soruları DW Türkçe’ye yanıtladı. (15.02.2020)  

Suriye hükümet güçleri ilerleyişini sürdürüyor

Suriye hükümet güçleri hafta sonunda Halep’te ilerleyişini sürdürürken, Ankara-Moskova arasında diplomasi trafiği bugün devam edecek. Başkan Trump Türkiye’ye destek verdi. (17.02.2020)  

Esad'dan "operasyonlar sürecek" mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkesinde cihatçı gruplara karşı askeri operasyonların süreceği mesajını verdi. BM ise çatışmalar yüzünden kaçan sivillerin sayısının 900 bine yaklaştığını açıkladı. (17.02.2020)  

Benzer içerik

Syrien Damaskus Fernsehinterview Assad

Esad'dan "operasyonlar sürecek" mesajı 17.02.2020

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkesinde cihatçı gruplara karşı askeri operasyonların süreceği mesajını verdi. BM ise çatışmalar yüzünden kaçan sivillerin sayısının 900 bine yaklaştığını açıkladı.

Syrische Regierungstruppen nehmen wichtige Autobahn vollständig ein

Suriye’de zafere giden yol: M5 14.02.2020

İdlib'deki çatışmalar M5 otoyolunu dünya kamuoyunun gündemine taşıdı. Esad rejimi 2012'de kaybettiği otoyolun kontrolünü tamamen ele geçirerek önemli bir zafer kazandı. Peki bu otoyol niçin bu kadar önemli?

Syrien Idlib Helikopter Abschuss

Suriye'de rejim helikopteri düşürüldü 14.02.2020

Halep yakınlarında Şam rejimine ait bir helikopter düşürüldü. Helikopteri Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun düşürdüğü söyleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Şam-Halep uçuşuna hazırlanan Airbus A320-200 tipi uçak

Halep havalimanı yolcu uçaklarına açıldı

Suriye'de 2012'den beri ilk kez Şam-Halep arasında bir ticari uçuş yapıldı. Suriye Havayolları'na ait uçağın gerçekleştirdiği uçuş, Halep'in kontrolünü sağlayan Esad rejiminin güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  