 Haksız yere sınır dışı edilen sığınmacı Almanya′ya döndü | ALMANYA | DW | 13.08.2018

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ALMANYA

Haksız yere sınır dışı edilen sığınmacı Almanya'ya döndü

Almanya'dan haksız yere sınır dışı edildiği anlaşılan Afgan sığınmacı Berlin'e döndü. Yirmi yaşındaki sığınmacının geri alınmasına, Almanya'da açtığı itiraz davasının sonuçlanmamış olması gerekçe gösterildi.

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Haksız yere sınır dışı edildiği ortaya çıkan 20 yaşındaki Afgan sığınmacı, Almanya'ya geri getirildi. Pazar günü uçakla Berlin'e gelen Nasibullah S. adlı genç, havalimanında avukatının asistanı tarafından karşılandı. Afgan sığınmacıya, hafta başında Neubrandenburg'daki yetkili yabancılar dairesine başvurması tebliğ edildi.

Nasibullah S., Berlin'deki Tegel havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tekrar Almanya'da olduğum için mutluyum. Umarım burada kalabilirim. Verdiğiniz büyük destek için size teşekkür ederim" dedi.

2015 yılında Almanya'ya gelen Nasibullah S. Temmuz ayı başında 68 mülteci adayıyla birlikte uçakla Münih'ten Kâbil'e gönderilmişti. Ancak daha önce iltica başvurusunun reddine itiraz eden ve bölge idare mahkemesindeki davası henüz karara bağlanmayan Nasibullah S.'nin sınır dışı edilmemesi gerektiği ortaya çıktı. Nasibullah S.'nin mahkemede ifadesine başvurulması gerekirken, Afganistan'a gönderildiği anlaşıldı.

Gönderilen 69 kişiden biri

Almanya İçişleri bakanı Horst Seehofer sınır dışı edilen kafileyle ilgili olarak "69'uncu yaş gününde 69 mülteci adayının sınır dışı edilmesinin enteresan bir rastlantı olduğunu' söylemişti. Seehofer'in espri olduğunu savunduğu bu sözleri tepki çekmişti. Afganistan'a gönderilen mülteci adaylarından birinin kendini asarak intihar etmesi ise İçişleri Bakanı'na yönelik tepkileri arttırmıştı.

Nasibullah S.'in yasa dışı bir uygulamayla ülkesine geri gönderildiği iki hafta sonra öğrenilmiş ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi işlemler sırasında "usul hatası" yapıldığını kabul etmişti. İçişleri Bakanı Seehofer Federal Daire'nin isim karışıklığı nedeniyle hata yaptığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Afgan gencin Kabil'de güvenli bir yere götürülmesini sağladığı ve geçen hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gönderdiği öğrenildi. Nasibullah S. İslabamad'da Almanya vizesi aldıktan sonra İstanbul üzerinden Berlin'e getirildi.

DW,dpa/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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