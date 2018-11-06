Hakkari’deki patlamada yedi asker öldü

Türkiye’nin güneydoğusundaki Hakkari ilindeki bir askeri üste meydana gelen patlama sonucu yedi askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminin yüzüncü yılı nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'e uçmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Mühimmat depomuzun patlamasında 7 şehidimiz var. Bunun dışında 25 yaralımız var" dedi. Yararıların bir kısmının Hakkari ile Van'da tedavi altında olduğunu belirten Erdoğan, ağır yaralı olan dört kişinin Ankara'ya götürüldüğünü belirtti.

Erdoğan, bu açıklamasından birkaç saat önce de konuyla ilgili bir açıklama yaparak ölü sayısını dört olarak vermişti. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Atatürk’ü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Hakkari’de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibariyle dört evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kuvvet Komutanları ile birlikte bölgede incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye gittiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, “Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir” denilmişti. Kaza sonucu 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çabalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Hakkari Valiliği'nden Cuma günü yapılan açıklamada da Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu kaydedilmişti.

DW/JD,DÇÜ

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