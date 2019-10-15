 Hakkari Yüksekova′da zırhlı araç devrildi | TÜRKİYE | DW | 10.08.2020

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TÜRKİYE

Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi

Hakkari Yüksekova’da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucunda iki özel harekat polisi hayatını kaybetti.

ARŞİV

ARŞİV

Hakkari Yüksekova’da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucunda iki özel harekat polisi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memurlarının isimlerinin Adnan Kısar ve Osman Gül olduğu açıklandı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kaza gece yarısı 00.30 sularında İran sınırındaki Çobanpınar Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Üs bölgesine göreve giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada bir polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurunun Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtiliyor.

DW, DHA / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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