Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması sonrasında İçişleri Bakanlığı Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine kayyum atandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmet Sıddık Akış'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Akış'ın "Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı belirtilerek, "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından" açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

DHA'nın aktardığına göre, Akış'ın gözaltına alınması sonrasında polis sabah saatlerinde Altay Caddesi'ni giriş ve çıkışlara kapatıp, Hakkari Belediyesi'nde arama başlattı. Bu arada partililer ise belediye binası önünde toplanmaya başladı. Polisin belediyede yaptığı aramaların tamamlanmasının ardından kurum çalışanlarının içeri girmesine izin verildi. Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının ise binaya girmelerine izin verilmedi.

Hakkari Valiliği ise kentte gösteri ve yürüyüşlerin bugünden itibaren 10 günlüğüne yasaklandığını duyurdu.

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Fotoğraf: DHA

DEM Parti tepki gösterdi

Bu açıklama öncesinde DEM Parti Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alındığı bildirildi.

Hakkari Belediyesinin "polis zoruyla gasp" edildiği belirtilerek, "Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti paylaşımında "Demokrasiden yana herkese bu darbeye açık tavır alma" çağrısı yaptı.

DEM Parti eş başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Hakkari Belediyesine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Hatimoğulları, "Sandıkta halkın iradesine yenilen iktidar, yine irade gaspı peşinde. Polis zoruyla belediyemizi gasp etmeye kalkan, Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış’ı gözaltına alan bu kayyımcı anlayışa asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Bakırhan da paylaşımda "Halk iradesini hiçe sayan AKP-MHP, emrindeki yargı ve polis eliyle halkın meşru ve demokratik temsilcilerine karşı gözaltı hukuksuzluğuna başvurdu. Hakkari Belediye Eş Başkanımızın gözaltına alınması karanlık ve kirli bir hukuksuzluktur. Bu darbeci, kayyımcı ve yeminli Kürt düşmanı anlayışı ret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Sıddık Akış, 31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 48,91'ini alarak Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

DW, DHA/JD, EC

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